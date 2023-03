Chuva suspende Sport e ABC para esta quinta-feira (30); torcedor pode acompanhar partida

A- A+

O placar marcava 1x0 para o Sport sobre o ABC, quando o árbitro Dênis da Silva Ribeiro Serafim interrompeu o confronto válido pela semifinal da Copa do Nordeste, aos 16 minutos do segundo tempo, por conta das fortes chuvas que caíram no Recife nesta quarta-feira (29). Problema recorrente da Ilha do Retiro, o sistema de drenagem não suportou a quantidade de água e atrapalhou o andamento da partida. Conforme o regulamento da competição, o duelo terá que ser reiniciado nesta quinta-feira (30), às 15h, na casa rubro-negra.

"As partidas adiadas serão disputadas, ou as partidas suspensas serão complementadas, no dia seguinte, às 15h, no mesmo local, salvo determinação diversa da DCO, caso cessados os motivos impeditivos".

Para garantir a realização do jogo, o Sport vai reforçar o sistema de drenagem. Novas bombas serão instaladas para auxiliar na retirada de água do gramado. "Estamos reforçando o sistema de drenagem. Vamos colocar bombas extras durante a manhã para secar e deixar o gramado com condições de jogo", contou o vice-presidente de competição do Sport, Augusto Carretas.

Torcedor pode ir ao estádio

Na última parcial divulgada pelo clube, mais de 21 mil torcedores adquiriram ingressos para o duelo. De acordo com o Regulamento Geral de Competições da CBF, os rubro-negros têm direito de comparecer ao estádio para acompanhar a reta final do encontro "desde que apresente o comprovante do ingresso original". A informação também foi reforçada por Carreras.

"O torcedor terá acesso ao mesmo local onde ele estava hoje (quarta) durante o jogo, desde que esteja com o canhoto. Não haverá venda de novos ingressos. O direito dele está preservado para acompanhar o resto da partida. Para quem veio e perdeu o ingresso até pela chuva, vamos buscar uma solução", explicou.

Bom início

Enquanto a chuva deu uma trégua e o gramado tinha condições de receber o espetáculo, pelo bom momento das equipes, a expectativa era de um jogo muito estudado entre Sport e ABC. Pelo menos na primeira parte da etapa inicial. No entanto, com o apoio de mais de 20 mil rubro-negros, o Leão desestabilizou o Elefante logo na primeira boa chegada. Após boa trama pela esquerda, Cariús cruzou e Vagner Love emendou um voleio para deixar os pernambucanos em vantagem. O camisa 9 ainda teve outra oportunidade para ampliar o marcador, mas parou no goleiro Simão.

A chance mais clara, entretanto, foi de Labandeira. Após ser bloqueado na primeira tentativa, o uruguaio perdeu um gol de dentro da pequena área. Juba, em cobrança de escanteio, também quase marcou olímpico.

Chuva paralisa partida

Na volta do intervalo, contudo, a quantidade de água presente no campo de jogo já dificultava o andamento da partida. Entretanto, o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim optou pela continuidade do confronto. Enquanto houve jogo, o ABC até chegou a empatar o duelo com Fábio Lima, em lance que o camisa 10 potiguar soube usar as poças d’água ao seu favor para fintar Renan. Porém, o VAR entrou em ação para anular o tento por impedimento.

Aos 16 minutos, contudo, após conversa com as duas equipes, o árbitro optou por paralisar o confronto. A partir de então, seguindo o protocolo, Denis Serafim esperou 30 minutos para ver se o gramado voltaria ter condições, no intuito de prosseguir a partida. Após uma primeira avaliação, o juiz optou por esperar mais meia hora, antes de dar o veredito final.

Segundo caso em menos de um ano

Em maio do ano passado, Sport e CRB se preparavam para se enfrentar pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando as fortes chuvas que caíram no Recife na ocasião alagaram o gramado da Ilha do Retiro e impossibilitaram o início da partida. Na época, o confronto ocorreu no dia posterior, na Arena de Pernambuco, e os alagoanos derrotaram o Leão pelo placar de 1x0.

Ceará finalista

Na outra semifinal, o Ceará bateu o Fortaleza por 3x2, no Castelão, e se classificou para a final do Nordestão. Será a quinta decisão do Vozão, que conquistou o título em 2015 e 2020 e foi vice em 2014 e 2021.

