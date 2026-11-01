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LUTO Ciara Mageean, ex-campeã europeia de atletismo, morre aos 34 anos Atleta morreu em decorrência de um câncer intestinal

A atleta irlandesa Ciara Mageean, campeã europeia dos 1.500 m em 2024, faleceu neste domingo (1º), aos 34 anos, em decorrência de um câncer intestinal, anunciou sua família no Instagram.

Campeã europeia dos 1.500 m em Roma, à frente da britânica Georgia Hunter-Bell, Ciara Mageean anunciou em julho de 2025 que estava com câncer.

Um esportista de Portaferry, na Irlanda do Norte, revelou posteriormente que se tratava de um câncer intestinal em estágio avançado e escreveu um livro sobre sua luta contra a doença, 'Minha Maior Corrida', publicado no verão europeu de 2026.

“O país perde uma heroína”, declarou o Comitê Olímpico Irlandês sobre um atleta, que representou o país nos Jogos Olímpicos de 2016 e de 2021.

As homenagens recebidas do mundo do atletismo se multiplicaram.

A Federação Internacional de Atletismo declarou "chocada com a perda de Ciara Mageean, uma lutadora dentro e fora da pista que nos proporcionou tantos momentos de comemoração e atraiu muitíssimas pessoas".

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