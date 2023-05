A- A+

CICLISMO Ciclismo paralímpico: Gilmara do Rosário é bronze em Copa do Mundo Brasileira garante medalha na etapa de Ostend (Bélgica)

A brasileira Gilmara Sol do Rosário conquistou uma medalha de bronze na etapa da Copa do Mundo de ciclismo paralímpico de Ostend (Bélgica). A paulista alcançou o feito nesta quinta-feira (4) em prova contrarrelógio da classe WH2 (atletas que impulsionam bicicletas com os braços).

Gilmara completou os 10,5 quilômetros da prova em 29min45s47, ficando atrás da norte-americana Katerina Brim, campeã com o tempo de 18min11s20, e da italiana Roberta Amadeo, que ficou com a prata ao completar o percurso em 21min34s70.





A atleta brasileira vive um bom momento, pois em abril conquistou dois bronzes na etapa da Copa do Mundo disputada na localidade italiana de Maniago, as medalhas vieram na prova contrarrelógio e na de resistência.

Na prova disputada na Itália o medalhista paralímpico Lauro Chaman garantiu uma medalha de ouro na prova contrarrelógio e uma prata na prova de resistência pela classe MC5 (atletas com bicicletas convencionais). Já André Grizante foi bronze na prova de estrada na classe MC4. Os dois ainda não competiram na etapa da Bélgica.

