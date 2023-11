A- A+

Futebol Americano Cidade de São Paulo deve receber partida oficial da NFL no ano que vem Técnicos e executivos da liga conheceram estádios da capital no último ano; negociação com o Corinthians, iniciada em setembro, é a mais avançada

A cidade de São Paulo deverá integrar o calendário mundial da National Football League, a NFL, no ano que vem. A liga esportiva de futebol americano pretende fazer o anúncio oficial da parceria no dia 13 de dezembro, após um ano de intensas negociações.

Na terça e quarta-feira, a equipe da NFL fez sua última visita à cidade. Ao longo de todo o ano de 2023, técnicos e executivos da liga conheceram os estádios do São Paulo (Morumbi), Palmeiras (Allianz Parque) e Corinthians (Neo Química Arena), além dos centros de treinamentos.

A negociação com o Corinthians, iniciada em setembro, é a mais avançada e, segundo pessoas que acompanham de perto os trâmites, a liga já concordou com o valor proposto. Se confirmada a cidade de São Paulo, o clube e a NFL irão definir a melhor data, considerando o calendário do futebol brasileiro. A promessa é que a cidade receba uma partida do campeonato, valendo pontos, entre setembro e dezembro.

Além de São Paulo, o Rio e a espanhola Madri também estão na disputa para receber a liga, segundo fontes. O Brasil é um dos países em que a NFL tem maior audiência fora dos Estados Unidos.

A candidatura paulistana foi costurada pela São Paulo Turismo (SPTuris), empresa de eventos da prefeitura. O presidente, Gustavo Pires, viajou para Londres em outubro para apresentar a proposta. Entre os dias 9 e 13 de novembro, uma equipe técnica da empresa paulistana viajou até Frankfurt para conhecer os detalhes operacionais envolvidos na modalidade — a cidade alemã recebeu um jogo em 12 de novembro.

— Entendemos que, se escolhida, São Paulo terá todas as condições de realizar um evento exemplar — disse Pires, ao GLOBO.

Ainda não há definição sobre qual time jogaria nos campos paulistanos. As apostas, porém, recaem principalmente sobre o Miami Dolphins.

O ano do automobilismo

No ano que vem, São Paulo também vai receber as três principais categorias da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em um mesmo ano.

Em 16 de março, no circuito de rua e Sambódromo do Anhembi, acontecerá a Fórmula E, disputada por carros semelhantes aos de Fórmula 1, porém elétricos. Acidade recebeu a categoria pela primeira vez este ano.

Já em 14 de julho, no autódromo de Interlagos, será a vez do retorno do World Endurance Championship (WEC), conhecida como LeMans, depois de dez anos. Em 3 de novembro, como acontece há mais de 50 anos, será a vez da Fórmula 1.

