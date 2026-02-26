Qui, 26 de Fevereiro

COPA DO MUNDO

Cidades dos EUA ameaçam cancelar fan fests da Copa de 2026 por atraso de verba federal

Municípios aguardam liberação de US$ 625 milhões (cerca de R$ 3,2 bilhões) prometidos para segurança do torneio

A taça da Copa do MundoA taça da Copa do Mundo - Foto: Mandel Ngan/AFP

Diversas cidades-sede da Copa do Mundo FIFA de 2026 nos Estados Unidos ameaçam cancelar fan fests e eventos paralelos por causa do atraso na liberação de US$ 625 milhões (aproximadamente R$ 3,2 bilhões) em recursos federais destinados à segurança.

O montante havia sido anunciado em julho de 2025 pelo governo do presidente Donald Trump, mas ainda não foi repassado aos municípios. O motivo é uma paralisação de dez dias no Departamento de Segurança Interna (DHS), em meio a uma disputa orçamentária entre democratas e republicanos.

O bloqueio ocorre em meio a divergências no Congresso sobre o financiamento da agência de Imigração e Alfândega (ICE) e após os assassinatos de Alex Pretti e Renee Good, em Minneapolis. O DHS supervisiona órgãos como a Federal Emergency Management Agency (Fema), responsável por administrar os recursos destinados às cidades-sede.

A Copa será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, e deve atrair cerca de 5 milhões de torcedores apenas em solo americano. Além dos jogos, estão previstas grandes fan fests, que dependem diretamente da verba federal para estrutura e segurança.

Durante audiência no Comitê de Segurança Interna da Câmara, autoridades de Miami, Kansas City e Nova Jersey afirmaram que ainda aguardam o repasse dos recursos.

"Faltando apenas cerca de quatro meses para o início do torneio, essas cidades ainda não receberam os fundos. Isso é completamente inaceitável", criticou Nellie Pou, representante de Nova Jersey.

Na semana passada, uma fan fest prevista para o Liberty State Park, em Nova Jersey, foi cancelada e substituída por eventos menores.

Em Miami, o diretor-executivo do comitê organizador, Raymond Martinez, alertou para o cronograma apertado:

"Faltam 107 dias para o torneio. Mas, mais importante, cerca de 70 dias para o início da construção da fan fest. Essas decisões precisam ser tomadas nos próximos 30 dias"

Kansas City estima receber 650 mil visitantes e organizar 18 dias de fan fest.

"É absolutamente crucial que consigamos esse financiamento. O prazo está se aproximando rapidamente — afirmou Joseph Mabin, vice-chefe da polícia local".

