Cinco dos citados em processo de apostas são top-10 em amarelos na Série A

O principal mercado utilizado pelo grupo de apostadores investigados pela Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, foi o de cartões amarelos. Os jogadores recebiam até R$ 80 mil para cometer a infração, de acordo com a planilha de contabilidade dos denunciados que foi revelada pelo GLOBO, e cinco dos atletas citados aparecem na lista dos 10 jogadores que mais receberam cartões amarelos no Brasileirão de 2022. São eles: Alef Manga (Coritiba), Richard (ex-Ceará, hoje no Cruzeiro), Nino Paraíba (ex-Ceará, hoje no América-MG), Vitor Mendes (ex-Juventude, atualmete no Fluminense) e Dadá Belmonte (ex-América-MG, hoje no Goiás).

Com 13 cartões amarelos em 35 jogos no Brasileirão, Alef Manga foi o quarto jogador que mais vezes cometeu a infração. Richard aparece na quinta posição, com 12 cartões em 30 jogos; Nino Paraíba é o oitavo, com 8 cartões em 33 em jogos; em 10º lugar estão Vitor Mendes e Dadá Belmonte, com 10 cartões. A diferença é que o zagueiro precisou apenas de 19 partidas para chegar nesta marca, enquanto o atacante atuou 33 vezes.

O nome de Nino Paraíba, Vitor Mendes e Alef Manga aparece em uma das conversas dos apostadores como "confirmados" para cometerem a infração, na 26ª rodada do Brasileirão de 2022. Há também um comprovante de transferência recebido por Vitor Mendes no valor de R$ 20 mil, e o nome de Nino aparece na planilha de movimentação financeira do grupo.

Dadá Belmonte, quando jogava pelo Goiás, teve o nome incluído na lista de "confirmados" em uma aposta múltipla que envolvia Eduardo Bauermann, do Santos. Richard aparece em conversas de Bruno Lopez, apontado como o chefe da organização, afirmando que está "fechado" com o apostador. Ele está afastado pelo Cruzeiro. Alef Manga está afastado do Coritiba, e a direção do clube irá rescindir o contrato com o atleta.

