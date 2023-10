Cinco esportes podem ser adicionados ao programa olímpico em Los Angeles 2028; conheça

A- A+

Segundo informação do jornal britânico The Guardian, cinco modalidades poderão ser adicionadas ao programa de esportes olímpicos em Los Angeles 2028. Críquete, Squash, Lacrosse, Flag Football e Beisebol/Softbol - os últimos três com boa popularidade nos Estados Unidos -, estão sob análise e aguardam aprovação do COI (Comitê Olímpico Internacional).

O comitê organizador de Los Angeles 2028 enviou ao Progama Olímpico do COI a sugestão para incluir as cinco modalidades. Agora, uma recomendação será emitida ao Conselho Executivo do comitê e, se aceito, será apresentado na 141º sessão do COI, em Mumbai, na Índia, para aprovação. O evento começará no próximo domingo (15).

Críquete

É um esporte que utiliza bola e tacos, cuja origem remonta ao sul da Inglaterra, ainda durante o século XVI. A modalidade tem maior popularidade no Reino Unido, Índia, Paquistão e alguns países do Caribe. No Brasil, o desporto ficou conhecido como 'Taco'.

A partida é disputada com dois times com 11 jogadores de cada lado em um campo de formato oval com um corredor no centro. A premissa é bem parecida com o baseball, em que o time que está com a bola defende e tenta eliminar os rebatedores, enquanto quem está no bastão busca impulsionar corrida.

O esporte britânico foi disputado apenas uma vez em olimpíadas, nos Jogos de Paris 1900, quando Inglaterra e França disputaram uma partida única. Cento e vinte oito anos depois, a modalidade pode aparecer novamente e tem boas perspectivas para permancer em 2032, nos Jogos de Brisbane, na Austrália, país onde o esporte também tem certa popularidade.

Squash

Squash é um esporte praticado em quadra fechada, entre duas pessoas ou em duplas, com raquetes, uma bola, num espaço aproximado de 9,75 m de comprimento e 6.4 m de largura, com marcações específicas. O objetivo é simples, bater na bola de maneira que o adversário não consiga rebater de forma válida.

Lacrosse

Lacrosse é um esporte que é praticado com um taco que possui uma rede na ponta. Os jogadores usam a cabeça do taco de lacrosse para carregar, passar, pegar e atirar a bola para o gol. Quando disputado em um campo, duas equipes com 10 jogadores buscam marcar o maior número de gols, dinâmica parecida com o futebol ou o polo aquático.

O lacrosse já foi disputado em duas edições. Em 1904, na cidade de Saint Louis e em Londres, na edição de 1908.

Beisebol/Softbol

Presente nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, a modalidade não estará presente em Paris 2024. Mas volta a ser disputada em Los Angeles, nos Estados Unidos, um dos países em que o desporto tem maior popularidade.

As diferenças entre Baseball e Softball são poucas. Enquanto que o baseball é disputado majoritariamente por homens, o softball tem maior prática por mulheres.

As distinções mais claras estão nos equipamentos. A bola do beisebol tem entre 22,86cm e 23,49cm de circunferência, pesam de 141,74g a 148,82g e é necessariamente na cor branca. Enquanto que as de softbol tem entre 30,2cm e 30,8cm de circunferência e pesam de 178,0g e 194,8g e podem aparecer nas cores branca e amarelo neon.

Os tacos do beisebol tem no máximo um metro de comprimento, já o softbol chega até aos 80 centímetros. As partidas do softbol são mais curtas, contando com sete entradas previstas, enquanto que o de beisebol tem ao mínimo nove innings. O campo de jogo no beisebol também é maior em relação ao do softbol.

Flag Football

O Flag football é um jogo semelhante e que segue regras bem parecidas ao futebol americano. No esporte é usado um cinto de flag (uma espécie de fita). Caso o jogador do time da defesa tire este cinto, o time de ataque acaba sua decida (down) e começa uma nova descida daquele ponto.

