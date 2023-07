Cinco jogos sem perder, Marchiori celebra resultado: "Era de fundamental importância pontuarmos"

A- A+

Depois de empatar diante do Operário, fora de casa, pela 15ª rodada da Série C, o Náutico aumenta a série positiva de cinco jogos seguidos somando pontos. Como resultado, o Timbu permanece dentro do G8, ao menos até o final dessa rodada. Do atual recorte, a equipe paranaense foi o maior desafio técnico enfrentado pelo Alvirrubro, tanto que poderiam ter assumido a liderança se vencessem. Fernando Marchiori, treinador da equipe, comemorou o ponto, “Sabíamos que era de fundamental importância pontuarmos".

O primeiro tempo alvirrubro foi aquém das expectativas e a derrota parecia mais perto, principalmente diante do melhor mandante da Série C e equipe que ainda não perdeu em casa neste ano. O Fantasma saiu para o intervalo com a vantagem e o domínio do jogo. Para Marchiori, as substituíções feitas no início do segundo tempo que mudaram o panorama da partida.

“Acredito que no primeiro tempo demoramos a entrar no jogo, principalmente nosso setor de meio campo errando muitos passes na construção, entregamos muitas bolas. O gol sofrido foi uma besteira nossa, deixar a bola sair do canto, ela esteve três vezes em disputa perto da lateral e não conseguimos cortar. Na segunda etapa voltamos com uma postura diferente, os atletas que entraram foram muito bem, tivemos um bom controle e não sofremos", analisou

O clube da Rosa e Silva trouxe quatro reforços na última semana, um deles foi Lima, que chegou e já estreou nesta partida. Para o treinador, o participação do novo meia, junto com Elton mudou o rumo do jogo.

“No tocante aos erros, no segundo tempo tivemos menos, conseguimos maior controle com o Elton e o Lima - que entraram juntos na etapa final -, na hora que conseguimos ter uma efetividade no controle do jogo, isso fez que mudasse a característica da partida e manutenção da posse de bola nos ajudou muito”, disse.

O próximo desafio do Náutico será no próximo domingo (06), diante do CSA, nos Aflitos. Faltando pouco para o final da primeira fase da competição, Fernando Marchiori convocou a torcida alvirrubra. “Faltam quatro jogos, quatro finais, esse próximo jogo (CSA) é dificílimo, eles têm uma camiseta pesada, é uma partida que vale muito e a nossa torcida é fundamental para nós para que possamos avançar mais um degrau", encerrou.





Veja também

Futebol Brasileiro São Paulo anuncia contratação do colombiano James Rodríguez