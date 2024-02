Cinco jogos sem perder x seis sem vencer: Santa e Central chegam às quartas do PE em fases opostas

A- A+

Iguais no alívio pela classificação, diferentes em como atingiram o objetivo. O duelo deste sábado (3) entre Santa Cruz e Central, no Arruda, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, coloca frente a frente clubes que chegam em momentos opostos na abertura do mata-mata. Enquanto os mandantes vêm de uma sequência positiva, os visitantes atravessam momento complicado.



O Santa Cruz está invicto há cinco partidas - maior período sem derrotas em 2024. A última vez que o clube ficou tanto tempo sem perder foi na Série D 2023, com sete jogos sem tropeços, acumulando quatro vitórias e três empates.



A sequência positiva do Santa nesta temporada começou após o tropeço por 2x1 diante do Náutico, no Arruda, no Clássico das Emoções. De lá para cá, o clube venceu duas seguidas como visitante (3x1 diante do Porto e 2x1 contra o Petrolina). Depois, um empate em 0x0 com o Retrô, em casa.



Os dois jogos seguintes tiveram uma goleada por 5x1 perante o Afogados, no Arruda, e a vitória por 1x0 contra o Central, no Lacerdão. Resultados que deixaram o clube na quarta posição da primeira fase, conquistando o direito de decidir em casa a partida única das quartas de final. Fator crucial para ajudar o clube a chegar às semifinais.



“A torcida aqui se fez presente desde o primeiro jogo. Qual time que não tem divisão e, no primeiro jogo do Estadual, ia trazer 18 mil pessoas ao estádio? Aí você vê a paixão da torcida. Pedimos que ela faça sua parte, incentivando do início ao fim porque é muito importante”, afirmou o zagueiro Rafael Pereira.



“Sabemos da importância do jogo para a gente, para toda a torcida e tudo que envolve o Santa Cruz. Temos de continuar focados, trabalhando. Não mudar o que estamos fazendo. Estamos nos empenhando a cada dia. Temos de manter isso porque estamos em uma evolução boa, com cinco jogos de invencibilidade”, completou.





Queda de performance



Três empates e três derrotas. Nos últimos seis jogos, o Central não comemorou um triunfo sequer. Aliás, todas as vitórias da Patativa foram justamente nas três primeiras rodadas da competição, contra Afogados (4x1), Porto (3x2) e Flamengo de Arcoverde (3x2).



A sequência negativa começou com o empate em 2x2 com o Náutico. Veio a derrota por 2x0 para o Retrô. Contra o Maguary, ficou no 0x0. Perante o Sport, foi goleado por 4x1. Os compromisso seguintes foram o 1x1 ante o Petrolina e o tropeço por 1x0 para o Santa Cruz.

