A- A+

Futebol Cinco momentos memoráveis de Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal Ao longo de mais de duas décadas, ele deixou uma marca única na seleção portuguesa, cuja camisa vestiu em 234 ocasiões, marcando 146 gols

Maior jogador da história de Portugal, Cristiano Ronaldo encerra sua carreira internacional.

Ao longo de mais de duas décadas, ele deixou uma marca única na seleção portuguesa, cuja camisa vestiu em 234 ocasiões, marcando 146 gols.

Estes foram cinco dos grandes momentos de seus 23 anos vestindo a camisa da seleção portuguesa:



2013: CR7 vence duelo contra Ibra

Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, graças a um gol de seu emblemático CR7, Portugal viaja para a Suécia com a missão de não ser surpreendido naquele 19 de novembro de 2013, na partida de volta de uma repescagem que valia vaga para a Copa do Mundo do Brasil-2014.

Cristiano Ronaldo coloca seu país no caminho certo ao abrir o placar, mas seu 'alter ego' sueco, Zlatan Ibrahimovic, responde com dois gols que dão ao duelo ainda mais emoção.

Assumindo a responsabilidade de evitar o desastre, Cristiano Ronaldo marca mais dois gols, em apenas dois minutos, e garante a vaga de Portugal no Brasil, em uma noite apoteótica que é lembrada como uma das mais brilhantes da carreira do astro.

2016: as lágrimas antes do êxtase

Recém-sagrado campeão europeu pelo Real Madrid, CR7 sonha em conquistar seu primeiro grande título com Portugal na Eurocopa da França, em 2016.

Mas o torneio não começa bem para os portugueses, que não vencem nenhuma partida em seu grupo (três empates). Ainda assim, avançam para a fase de mata-mata e se classificam para a final, na qual entram como azarões diante da anfitriã França.

Portugal já havia perdido uma final europeia jogando em casa, contra a Grécia, em 2004, justamente no primeiro grande torneio de Cristiano Ronaldo.

Lesionado aos 25 minutos de jogo contra os franceses, CR7 deixa o gramado do Stade de France chorando de raiva.

Ele terminou a final à beira do campo, ao lado do técnico Fernando Santos, passando orientações aos seus companheiros.

Um gol de Éder, na prorrogação, garantiu a Portugal o título daquela Eurocopa de 2016, o maior feito na história da seleção até aquele momento.

2018: hat-trick contra a Espanha

Em um momento de esplendor em sua carreira, após três Champions consecutivas pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo começa a Copa do Mundo da Rússia-2018 em grande estilo, justamente contra a Espanha.

Naquele 15 de junho de 2018, em Sochi, o capitão português não perde tempo: após apenas quatro minutos, sofre e converte um pênalti, superando David de Gea.

Diego Costa empata para a Espanha e Cristiano recoloca sua equipe em vantagem... até que, mais uma vez, Diego Costa iguala o placar.

A Espanha chega a virar o jogo para 3 a 2, com um belíssimo sem-pulo de Nacho, mas o atacante português guarda um último trunfo na manga e, nos minutos finais, com uma cobrança de falta que acerta o ângulo, define o 3 a 3 final e um 'hat-trick' memorável.

2025: 40 anos não são nada

A Liga das Nações da Uefa, decidida em junho de 2025, se torna um novo marco na trajetória de Cristiano Ronaldo.

Ele marcou nas quartas de final contra a Dinamarca e, depois, nas semifinais contra a Alemanha. Mas Cristiano, já na casa dos quarenta anos, vence a Espanha nos pênaltis na final em Munique, garantindo a Portugal a conquista de sua segunda Liga das Nações, seis anos após a primeira.

A Espanha chegou a ficar à frente no placar por duas vezes durante a partida, mas Portugal respondeu em ambas as ocasiões.

CR7 foi o autor do gol que garantiu o empate em 2 a 2, levando a decisão para a disputa de pênaltis. Ele não participou da cobrança, pois já havia sido substituído, mas vibrou intensamente, como um torcedor a mais, assim como havia feito na final da Eurocopa de 2016.

2026: a despedida

No confronto da fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo trava um duelo contra seu ex-companheiro de Real Madrid, Luka Modric, em um eletrizante Portugal x Croácia.

Um dos dois superastros estava prestes a se despedir do Mundial - talvez para sempre -, e a Croácia sai na frente no placar.

É então que CR7 aparece para reanimar sua equipe: ele marca um gol - que acaba anulado por impedimento - e, na sequência, extravasa sua frustração ao converter um pênalti.

O gol da vitória por 2 a 1 para os portugueses é marcado, mais tarde, por Gonçalo Ramos, garantindo um triunfo sofrido e dramático.

O sonho, no entanto, se desvaneceu alguns dias depois, em Dallas, quando a futura campeã Espanha eliminou Portugal nas oitavas de final.

Veja também