A- A+

Corrida Circuitinho das Estações realiza corrida de rua exclusiva para crianças no Recife Prova para crianças de 2 a 12 anos ocorre na Pista de Atletismo do Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, no dia 18 de outubro

Recife recebe uma corrida de rua exclusiva para crianças entre 2 e 12 anos na Pista de Atletismo do Parque Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

No dia 18 de outubro, o Circuitinho das Estações convida os pequenos a sentirem o prazer em correr e formar um vínculo positivo com o esporte.

Voltado para toda a família, o evento entrega um kit completo com camiseta, lancheira, garrafa, medalha para que a criançada se envolva em uma atmosfera divertida e acolhedora.

Um diferencial do Circuitinho é a presença de mascotes divertidos para criar uma atmosfera divertida e acolhedora com os participantes, são eles: Folhito (outono), Nevi (inverno), Flora (primavera) e Lumi (verão), que acompanham as crianças em seus primeiros passos na modalidade.

As inscrições já estão abertas e são limitadas. Para participar, o site oficial do evento deve ser acessado para a realização da inscrição, assim como para a assinatura do Termo de Responsabilidade.

O kit básico, no valor de R$ 69,99, contém uma camiseta, uma lancheirinha térmica, uma garrafa e uma medalha (pós-prova). Ele deve ser retirado nos dias 16 e 17 de outubro, na Decathlon Shopping Recife, em Boa Viagem.

O Circuitinho conta com percursos adaptados às diferentes faixas etárias.

Confira as distâncias por idade:

2 a 4 anos: 50 m

5 a 7 anos: 100 m

8 a 9 anos: 200 m

10 a 12 anos: 400 m

Serviço

Circuitinho das Estações

Data: 18 de outubro (sábado)

Local: Pista de Atletismo do Parque Santos Dumont (R. Alm. Nelson Fernandes, S/N - Boa Viagem, Recife/PE)

Horário: a ser definido

Inscrições: através do site, no valor de R$ 69,99

Entrega de kits nos dias 16 e 17 de outubro, na loja Decathlon do Shopping Recife (R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem)

Veja também