Corrida

Circuitinho das Estações realiza corrida de rua exclusiva para crianças no Recife

Prova para crianças de 2 a 12 anos ocorre na Pista de Atletismo do Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, no dia 18 de outubro

Recife será palco do Circuitinho das Estações, corrida de rua exclusiva para crianças, no dia 18 de outubroRecife será palco do Circuitinho das Estações, corrida de rua exclusiva para crianças, no dia 18 de outubro - Foto: Divulgação

Recife recebe uma corrida de rua exclusiva para crianças entre 2 e 12 anos na Pista de Atletismo do Parque Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da cidade. 

No dia 18 de outubro, o Circuitinho das Estações convida os pequenos a sentirem o prazer em correr e formar um vínculo positivo com o esporte.

Voltado para toda a família, o evento entrega um kit completo com camiseta, lancheira, garrafa, medalha para que a criançada se envolva em uma atmosfera divertida e acolhedora. 

Um diferencial do Circuitinho é a presença de mascotes divertidos para criar uma atmosfera divertida e acolhedora com os participantes, são eles: Folhito (outono), Nevi (inverno), Flora (primavera) e Lumi (verão), que acompanham as crianças em seus primeiros passos na modalidade.

As inscrições já estão abertas e são limitadas. Para participar, o site oficial do evento deve ser acessado para a realização da inscrição, assim como para a assinatura do Termo de Responsabilidade.

O kit básico, no valor de R$ 69,99, contém uma camiseta, uma lancheirinha térmica, uma garrafa e uma medalha (pós-prova). Ele deve ser retirado nos dias 16 e 17 de outubro, na Decathlon Shopping Recife, em Boa Viagem.

O Circuitinho conta com percursos adaptados às diferentes faixas etárias. 

Confira as distâncias por idade:
2 a 4 anos: 50 m 
5 a 7 anos: 100 m 
8 a 9 anos: 200 m 
10 a 12 anos: 400 m 

Serviço
Circuitinho das Estações
Data: 18 de outubro (sábado)
Local: Pista de Atletismo do Parque Santos Dumont (R. Alm. Nelson Fernandes, S/N - Boa Viagem, Recife/PE) 
Horário: a ser definido
Inscrições: através do site, no valor de R$ 69,99
Entrega de kits nos dias 16 e 17 de outubro, na loja Decathlon do Shopping Recife (R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem)

