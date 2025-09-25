Circuitinho das Estações realiza corrida de rua exclusiva para crianças no Recife
Prova para crianças de 2 a 12 anos ocorre na Pista de Atletismo do Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, no dia 18 de outubro
Recife recebe uma corrida de rua exclusiva para crianças entre 2 e 12 anos na Pista de Atletismo do Parque Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.
No dia 18 de outubro, o Circuitinho das Estações convida os pequenos a sentirem o prazer em correr e formar um vínculo positivo com o esporte.
Voltado para toda a família, o evento entrega um kit completo com camiseta, lancheira, garrafa, medalha para que a criançada se envolva em uma atmosfera divertida e acolhedora.
Um diferencial do Circuitinho é a presença de mascotes divertidos para criar uma atmosfera divertida e acolhedora com os participantes, são eles: Folhito (outono), Nevi (inverno), Flora (primavera) e Lumi (verão), que acompanham as crianças em seus primeiros passos na modalidade.
As inscrições já estão abertas e são limitadas. Para participar, o site oficial do evento deve ser acessado para a realização da inscrição, assim como para a assinatura do Termo de Responsabilidade.
O kit básico, no valor de R$ 69,99, contém uma camiseta, uma lancheirinha térmica, uma garrafa e uma medalha (pós-prova). Ele deve ser retirado nos dias 16 e 17 de outubro, na Decathlon Shopping Recife, em Boa Viagem.
O Circuitinho conta com percursos adaptados às diferentes faixas etárias.
Confira as distâncias por idade:
2 a 4 anos: 50 m
5 a 7 anos: 100 m
8 a 9 anos: 200 m
10 a 12 anos: 400 m
Serviço
Circuitinho das Estações
Data: 18 de outubro (sábado)
Local: Pista de Atletismo do Parque Santos Dumont (R. Alm. Nelson Fernandes, S/N - Boa Viagem, Recife/PE)
Horário: a ser definido
Inscrições: através do site, no valor de R$ 69,99
Entrega de kits nos dias 16 e 17 de outubro, na loja Decathlon do Shopping Recife (R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem)