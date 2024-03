A- A+

Vôlei de Praia Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no Recife, conhece campeões do Torneio Aberto Finais do Top 16 serão disputadas na manhã deste domingo (16), na praia do Pina

A Etapa Recife do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia conheceu, na manhã deste sábado (16), os campeões do Torneio Aberto. Na Praia do Pina, Zona Sul do Recife, a dupla Márcio Gaudie (RJ) e Pedro (PB) levaram a melhor na categoria masculina. No Feminino, as campeãs foram Larissa (CE) e Neide (AL).

Com a vitória, o carioca Márcio Gaudie e o paraibano Pedro garantiram classificação no Top 16 da próxima etapa do Circuito Brasileiro Bet7k. A dupla derrotou os catarinenses, Nícolas e Bruno, por 2 sets a 0, com parciais de 19x21 e 17x21.

As cearense Larissa e alagoana Neide também conquistaram a vaga na próxima etapa do Top 16. As nordestinas bateram a carioca Mafe e a cearense Naiana por 2 sets a 1. A partida foi definida no tie-break e as parciais foram de 21x17, 20x22 e 16x14.

Top 16

Já o Top 16 conhece os campeões do circuito na manhã deste domingo (17). A dupla formada por George (PB) e André (ES) campeões do Pan 2023, em Santiago, no Chile, confirmaram presença na final do masculino após baterem Pedro (SE) e Gabriel Santiago (DF) por 2 sets a 0, com parciais de 16x21 e 18x21.

Os outros finalistas serão Heitor Frank (RJ) e Vinícius (ES). A dupla levou a melhor sobre Arthur (MS) e Adrielson (PR), vencendo o confronto também por 2 sets a 0. As parciais foram de 17x21 e 19x21.

Já no feminino, as favoritas ao título, Talita (AL) e Taiana (CE) confirmaram presença na final depois de uma vitória avassaladora em cima de Taiana (SE) e Vic (MS). A dupla finalista, venceu o jogo por 2 sets a 0, com parciais incríveis de 21x3 e 21x0.

Do outro lado, Thamela (ES) e Elize (ES) chegam à decisão após vitória também por 2 sets a 0 contra Carol Horta (CE) e Ana Luiza (SC). Diferente das outras finalistas, a dupla capixaba suou um pouco mais no confronto e venceu com parciais de 21x19 e 21x14.

Confira as finais deste domingo (17).

Feminino

9h50 - Talita (AL) e Taiana (CE) x Thamela (ES) e Elize (ES)

Masculino

10h40 - George (PB) e André (ES) x Heitor Frank (RJ) e Vinícius (ES)

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz quer manter pelo menos 10 jogadores para Série D de 2025; entenda