Circuito Breaking Itinerante movimenta Cais Vila Vintém, no Recife, neste domingo (2)

A- A+

Principal campeonato de pontos corridos de Pernambuco, o Circuito Breaking Itinerante (CBI) visa revelar bboys e bgirls para o mundo, agora com o objetivo de chegar às Olimpíadas. Neste domingo (2), a competição movimenta o recém-inaugurado Cais da Vila Vintém, espaço público ao ar livre na cidade do Recife, das 8h às 13h. O anfiteatro fica entre os bairros da Jaqueira e Casa Forte, em área próxima ao Museu Murillo la Greca e abaixo da Ponte do Vintém.

A iniciativa, realizada pelos projetos Práticas Desviantes, fechando sua 4ª edição, e Circuito Breaking Itinerante, conta com o apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Inovação Urbana.



Organizado pelo Grupo Hip Hop Olinda (H2O), com produção dos artistas Rafael FX e Liuterry, o Circuito Breaking Itinerante faz parte do calendário da Competição Pernambucana de Danças Urbanas. O circuito é destaque na cena como o único de pontos corridos de Pernambuco visando a preparação estadual para a classificatória das Olimpíadas. Na temporada 2023, competidores e competidoras dos estados de Alagoas, Paraíba, Natal, além do Distrito Federal, disputam o campeonato, que segue uma estrutura de rankeamento.

“O ranking faz com que os bboys e as bgirls disputem o 1º lugar de cada etapa e consequentemente a 1ª colocação geral do ranking. Em 2022, realizamos mais de dez etapas do Circuito Breaking Itinerante. A integração com a música, a arte e o movimento de rua é uma das partes de destaque do breaking. ”, destacou Rafael FX.

Novidade nas Olimpíadas de Paris 2024, o breaking é um esporte que busca se estabelecer no cenário olímpico. Integrante do movimento cultural do hip-hop, a dança passa por uma transformação após ser incluída no programa dos Jogos Olímpicos.

“Há diversas modalidades como a ‘Resta 1’ e a ‘Adote Battle’. Nosso objetivo é revelar e promover futuros dançarinos, sobretudo incentivando a cultura nas comunidades. Alguns desafios, inclusive, ainda existem no breaking, como a adaptação dos atletas, o incentivo, a visibilidade e até as questões técnicas do esporte”, ressalta Liuterry.

Grupo Hip Hop Olinda (H20)

Foi fundado em 2020 pelos produtores Liuterry e Rafael FX. De lá pra cá, o grupo desenvolve projetos culturais e iniciativas sociais no campo da arte-educação. O H20 realiza atividades como o Manual Breaking Virtual, uma plataforma online de tutoriais sobre o breaking a partir de entrevistas com artistas do mundo inteiro e publicações de artigos e pesquisas sobre a dança breaking.



Além disso, o Hip Hop Olinda leciona regularmente e gratuitamente aulas de grafite e danças urbanas para crianças e adolescentes da comunidade do Centro Social Urbano (CSU), no bairro de Rio Doce, em Olinda.

Ranking CBI

O sistema de pontuação é distribuído da seguinte forma: 20 pontos para o 1º lugar, 12 pontos para o 2º, 6 pontos para os semifinalistas, 3º e 4º lugares e 2 pontos para os oito primeiros colocados (top 8).

Após todas as etapas, o pódio do Ranking CBI é definido e os 16 competidores mais bem colocados disputam o CBI final, além de receber o "Selo CBI" que valida os ganhadores de outros campeonatos no Ranking, com os dois primeiros colocados pontuando, sendo 10 pontos para o 1º e 6 pontos para o 2º.

Modalidade Resta 1

É um desafio entre dois bboys/bgirls. A disputa acontece com 11 entradas e ganha quem desenvolver todo o seu repertório e conseguir permanecer de pé.

Modalidade Adote Battle

Consiste em uma dupla entre crianças e adultos. As crianças fazem parte de projetos sociais, como por exemplo a ONG Pazear, parceira do H2O. O intuito dessa modalidade é promover futuros dançarinos e incentivar a cultura nas comunidades.

Veja também

FUTEBOL FEMININO Em busca do título inédito, Seleção Brasileira Feminina embarca para a disputa da Copa do Mundo