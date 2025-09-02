A- A+

Corrida Circuito Centauro Desbrava chega ao Recife no dia 14 de setembro; veja como participar Etapa conta com percursos de 5 km e 10 km, e terá largada às 6h, no Shopping Recife

O circuito Centauro Desbrava está de volta à capital pernambucana. No dia 14 de setembro, Recife recebe o evento de corridas de rua organizado pela Centauro. A etapa conta com percursos de 5 km e 10 km, e terá largada às 6h (horário de Brasília), no Shopping Recife. As inscrições para a etapa podem ser realizadas no site do evento (acesse aqui).

A corrida é organizada pela Centauro, em parceria com a Fisia (distribuidora oficial da Nike no Brasil) e a empresa de eventos esportivos X3M.

Há três opções de kits para os participantes: Kit Desbravador garante acesso à prova com o número de peito e a medalha de participação; Desbravador Max, além do número de peito e a medalha, e uma camisa. O Kit Desbravador Profissa, por sua vez, oferece camisa, um par de meias, boné, número de peito e medalha.

Destacando a cultura recifense, a Centauro convidou um artista local para "deixar sua marca" estampada na camisa oficial, com ilustrações que unem símbolos regionais e o universo da corrida. Ele transformou esses elementos em patches exclusivos que podem ser aplicados gratuitamente, bem como as tatuagens temporárias, nas lojas no dia da retirada do kit.

O kit deverá ser retirado no dia 13 de setembro, das 10h às 22h, na Loja Centauro do Shopping Recife. No domingo, a programação será a seguinte:

04:30 - Abertura dos portões

05:00 – Abertura da Arena

05:40 – Aquecimento

05:50 – Início do Alinhamento

06:00 – Largada Geral

07:30 – Atração a confirmar

08:00 – Premiação Adulto

09:00 – Encerramento

Depois do Recife, o circuito vai para Indaiatuba (21/9), Belo Horizonte (28/9), São José dos Campos (5/10), Porto Alegre (19/10), São Paulo (16/11), Fortaleza (9/11) e Belém (23/11).

Com informações da assessoria

