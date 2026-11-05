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CORRIDA Circuito das Estações terá etapa final em dezembro no Recife Prova será realizada com percursos de 5 km e 10 km, marcando o encerramento da temporada 2026

A etapa Verão do Circuito das Estações será realizada no Recife no dia 6 de dezembro. A prova terá percursos de 5 km e 10 km e marcará o encerramento da temporada 2026 do evento, que neste ano completa 20 anos de criação.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento. O local e o horário da largada ainda serão divulgados pela organização.

A retirada dos kits está prevista para os dias 4 e 5 de dezembro, a partir das 10h, na Decathlon do Shopping Recife, no segundo piso. Os valores e as opções de kits estão disponíveis na página de inscrições.

20 anos

Com o tema “Escreva Sua História”, a edição de 2026 acompanha a trajetória dos participantes durante a temporada. Criado em 2006, o Circuito das Estações soma mais de 10 milhões de participantes em duas décadas de realização.



A corrida integra uma programação de quatro etapas realizadas ao longo do ano, correspondentes às estações Outono, Inverno, Primavera e Verão.

Os participantes que disputarem todas as provas poderão completar a tradicional mandala do circuito, entregue aos corredores que participam das quatro etapas.

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