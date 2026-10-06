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CIRCUITO

Circuito MDR confirma 2ª edição no Recife com show e percursos de 5 e 10 km; saiba como se inscrever

Segundo a organização, o circuito se diferencia pela experiência de pós-prova com o DNA da Maratona do Rio, com ativações dos patrocinadores, show e espaços instagramáveis

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Circuito MDR confirma segunda edição no Recife com show e percursos de 5 e 10 KmCircuito MDR confirma segunda edição no Recife com show e percursos de 5 e 10 Km - Foto: Pedro Yuri/ Divulgação

Após reunir cerca de cinco mil atletas em sua estreia na capital pernambucana, o Circuito Maratona do Rio (MDR) confirmou sua segunda edição no Recife para o dia 29 de novembro, um domingo.

A prova contará com percursos de 5 e 10 quilômetros ao longo da orla de Boa Viagem, com ponto de largada e chegada na altura do Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.

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Neste ano, a organização antecipou o horário de largada para as 5h em ambas as distâncias, visando proporcionar melhor conforto climático aos competidores.

Como diferencial, a estrutura contará com uma arena pós-prova aberta ao público, trazendo ativações de patrocinadores, áreas instagramáveis e um show gratuito.

“O Circuito MDR leva um pouco da energia da Maratona do Rio para algumas das capitais-chave do Brasil. Depois do sucesso da última edição, em que levamos cerca de 5 mil pessoas à orla de Boa Viagem, estamos muito felizes em voltar para a capital pernambucana”, afirma o head de produto da Maratona do Rio, Pedro Pereira.

Inscrição
As inscrições já estão no segundo lote pela plataforma GoDream, com ingressos a partir de R$ 165 + taxa de serviço de R$ 16,50.

O evento oferece modalidade própria para atletas a partir de 60 anos, que deve ser sinalizada durante a inscrição, e 50% de desconto para pessoas com deficiência (PCD), mediante a documentação prevista no regulamento.

Nas duas distâncias o evento possui a idade mínima: 14 anos para os 5 quilômetros e 16 anos para os 10 quilômetros. Para mais informações sobre retirada dos kits, guarda-volumes, cronograma completo e orientações aos participantes a organização disponibiliza o perfil oficial da prova no Instagram @circuitomdr
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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