Surfe: Circuito Pernambucano define campeões em Porto de Galinhas
Última etapa acontece no Borete e será realizada junto ao Campeonato Brasileiro de Parasurf 2025
A Praia do Borete, em Porto de Galinhas, será palco de dois grandes eventos do surfe brasileiro. Nos dias 4 e 5 de outubro, o local recebe a última etapa do Jisk apresenta Circuito Pernambucano de Surfe 2025, que acontece paralelamente ao Campeonato Brasileiro de Parasurf 2025, com encerramento previsto para o dia 5.
Leia também
• Goalball: Jovens pernambucanos conquistam espaço na seleção de base
• Diretor da APA Petrolina defende descentralização de centros paradesportivos em audiência pública
Disputa acirrada em todas as categorias
Nove categorias estão em jogo, com destaque para o equilíbrio no ranking. No Sub-16, o noronhense José Alvimar lidera com 110 pontos de vantagem sobre João Victor Cruz, de Maracaípe. Na Sub-18, a diferença é ainda menor: apenas 60 pontos separam Luan Lapolli e Igor Pereira.
Na Sênior, o líder é Thalis Luis, enquanto na categoria Profissional o bicampeão mundial Roberto Pino aparece empatado com Otávio Malloy, ambos com 1860 pontos. A disputa promete ser intensa, já que Pino também competirá no Parasurf.
Entre as mulheres, a ausência da catarinense Nalu Denski, vencedora da primeira etapa, abriu espaço para Emilly Matias e Nicole Silva assumirem as primeiras posições no ranking.
Evento movimenta Porto de Galinhas
De acordo com Geraldo Cavalcanti, diretor executivo da Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf), a expectativa é alta para a etapa decisiva.
“A praia do Borete sempre nos dá boas ondas e a previsão é positiva. Esse ano, tivemos apoio fundamental do Governo do Estado, da Prefeitura de Ipojuca e de Olinda, que voltou a sediar uma etapa do circuito”, destacou.
O evento contará com dois palanques montados na Praia do Cupe, reforçando a estrutura necessária para receber atletas de todo o país.
Serviço
Evento: Jisk apresenta Circuito Pernambucano de Surfe 2025
Local: Pico do Borete, Praia do Cupe, Porto de Galinhas, Ipojuca
Data: 4 e 5 de outubro de 2025
Evento: Campeonato Brasileiro de Parasurf 2025
Local:Pico do Borete, Praia do Cupe, Porto de Galinhas, Ipojuca
Data: 2 a 5 de outubro de 2025
Com informações da assessoria