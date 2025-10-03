A- A+

Surfe Surfe: Circuito Pernambucano define campeões em Porto de Galinhas Última etapa acontece no Borete e será realizada junto ao Campeonato Brasileiro de Parasurf 2025

A Praia do Borete, em Porto de Galinhas, será palco de dois grandes eventos do surfe brasileiro. Nos dias 4 e 5 de outubro, o local recebe a última etapa do Jisk apresenta Circuito Pernambucano de Surfe 2025, que acontece paralelamente ao Campeonato Brasileiro de Parasurf 2025, com encerramento previsto para o dia 5.

Disputa acirrada em todas as categorias

Nove categorias estão em jogo, com destaque para o equilíbrio no ranking. No Sub-16, o noronhense José Alvimar lidera com 110 pontos de vantagem sobre João Victor Cruz, de Maracaípe. Na Sub-18, a diferença é ainda menor: apenas 60 pontos separam Luan Lapolli e Igor Pereira.

Na Sênior, o líder é Thalis Luis, enquanto na categoria Profissional o bicampeão mundial Roberto Pino aparece empatado com Otávio Malloy, ambos com 1860 pontos. A disputa promete ser intensa, já que Pino também competirá no Parasurf.

Entre as mulheres, a ausência da catarinense Nalu Denski, vencedora da primeira etapa, abriu espaço para Emilly Matias e Nicole Silva assumirem as primeiras posições no ranking.

Evento movimenta Porto de Galinhas

De acordo com Geraldo Cavalcanti, diretor executivo da Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf), a expectativa é alta para a etapa decisiva.

“A praia do Borete sempre nos dá boas ondas e a previsão é positiva. Esse ano, tivemos apoio fundamental do Governo do Estado, da Prefeitura de Ipojuca e de Olinda, que voltou a sediar uma etapa do circuito”, destacou.

O evento contará com dois palanques montados na Praia do Cupe, reforçando a estrutura necessária para receber atletas de todo o país.

Serviço

Evento: Jisk apresenta Circuito Pernambucano de Surfe 2025

Local: Pico do Borete, Praia do Cupe, Porto de Galinhas, Ipojuca

Data: 4 e 5 de outubro de 2025

Evento: Campeonato Brasileiro de Parasurf 2025

Local:Pico do Borete, Praia do Cupe, Porto de Galinhas, Ipojuca

Data: 2 a 5 de outubro de 2025

