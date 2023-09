A- A+

Futebol Circuito Universitário Pernambucano de Futebol X2 está com inscrições abertas Os jogos estão marcados para o dia 1º de outubro, a partir das 9h, no Clube Internacional do Recife

Pernambuco lançou o primeiro Circuito Universitário de Futebol 2x2 no Brasil. A Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes (Fape), em parceria com o aplicativo “Sr. Torcedor”, abriu oficialmente as inscrições para a competição da modalidade que não para de crescer em todo o País. Os jogos estão marcados para o dia 1º de outubro, a partir das 9h, no Clube Internacional do Recife. Podem participar alunos de universidades públicas e privadas que se inscreverem até o dia 27, no sistema de inscrições da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

A CBDU decidiu também realizar o X2 como apresentação em 2024. Tanto que o Circuito Universitário Pernambucano servirá como seletiva para a fase nacional.“Estamos muito confiantes no sucesso do X2. Quem acompanha de perto a disputa das competições da modalidade sabe que o crescimento é exponencial. Nossa ideia é trazer essa realidade para o desporto universitário, contribuindo assim para a renovação do esporte e seu crescimento ainda maior entre os estudantes”, afirmou o presidente da Fape, José Carlos.

É importante lembrar que as inscrições para o Circuito devem ser feitas pelo coordenador de esportes de cada faculdade. Caso o aluno queira participar, basta procurar este profissional na unidade de ensino e solicitar a inscrição.

