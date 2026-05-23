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Cirurgia Cirurgia de Galvão Bueno corre bem e narrador se recupera para narrar Copa pelo SBT Já era previsto que o procedimento não atrapalharia os planos do jornalista de cobrir seu 15º Mundial, o primeiro fora da Globo desde 1982

A cirurgia de Galvão Bueno para tratar de uma hérnia de disco foi um sucesso e realizou-se na manhã deste sábado. O narrador ainda não recebeu alta, mas passa bem, segue em recuperação, sob acompanhamento médico e vai estar presente na cobertura da Copa do Mundo de 2026, pela N Sports e SBT.

Já era previsto que o procedimento não atrapalharia os planos do jornalista de cobrir seu 15º Mundial, o primeiro fora da Globo desde 1982. Ele está internado no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, e a expectativa é de que já possa retomar as atividades em período de cinco a sete dias após a operação.

"Na manhã deste sábado, o narrador Galvão Bueno passou por uma cirurgia eletiva para correção de uma hérnia de disco. O procedimento, realizado com sucesso, já foi concluído e tudo correu dentro do esperado", disse a nota da comunicação do centro médico. "Galvão passa bem e segue em recuperação, sob acompanhamento."

"Em breve dará início ao processo de recuperação com fisioterapia ainda no hospital. A previsão de alta será informada nos próximos dias", complementou o manifesto do Hospital Israelita Albert Einstein .

O SBT deve ter Galvão Bueno no comando de 10 das suas 32 partidas transmitidas durante o Mundial. O narrador ficará a cargo dos jogos envolvendo a seleção brasileira, além da abertura, entre México e África do Sul no dia 11 de junho, e da final, em 19 de julho. As demais serão lideradas por Tiago Leifert.

Galvão participa da transmissão de Copas do Mundo desde 1974. Em 2026, estará em seu 14º Mundial. O narrador afirmou ao Estadão em fevereiro que esta será sua última Copa.

"O desafio e o prazer são muito bonitos. Trabalhar na emissora do Silvio Santos. Estão me tratando muito bem. É um ambiente diferente e que vale a pena. Não sei o que voou falar depois, mas provavelmente será minha última Copa", afirmou na ocasião.

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