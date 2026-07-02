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Futebol Internacional City abre o cofre e faz contratação recorde por destaque da Inglaterra na Copa: R$ 806 milhões Diretoria chegou a um acordo com Nottingham Forest pela contratação do meio-campista Elliot Anderson

O Manchester City anunciou nesta quinta-feira um reforço de peso para a temporada europeia que se inicia em agosto. A diretoria chegou a um acordo com o Nottingham Forest e acertou a contratação do meio-campista Elliot Anderson, destaque da Inglaterra na Copa do Mundo.

Segundo informações do portal "The Athletic", o atleta chega com o peso de ser a contratação recorde da agremiação, que desembolsou 116 milhões de libras, algo em torno de R$ 806 milhões.



Assim, Elliot Anderson se torna o jogador britânico mais caro da história, superando a transferência de Declan Rice, que deixou o West Ham para reforçar a equipe do Arsenal por 105 milhões de libras (R$ 730 milhões) em 2023.

"O Manchester City e o Nottingham Forest chegaram a um acordo para a transferência de Elliot Anderson. Anderson, de 23 anos, está atualmente disputando a Copa do Mundo com a Inglaterra e já realizou exames médicos no Kansas. Os trâmites da transferência serão finalizados após o seu retorno", afirmou o clube por meio de nota oficial.



O comunicado manifestou ainda a torcida pelo reforço na competição que está sendo realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. "Todos no clube desejam a Elliot e à seleção inglesa muita sorte na sua campanha na Copa do Mundo e esperamos recebê-lo em Manchester em breve".

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