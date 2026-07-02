City abre o cofre e faz contratação recorde por destaque da Inglaterra na Copa: R$ 806 milhões
Diretoria chegou a um acordo com Nottingham Forest pela contratação do meio-campista Elliot Anderson
O Manchester City anunciou nesta quinta-feira um reforço de peso para a temporada europeia que se inicia em agosto. A diretoria chegou a um acordo com o Nottingham Forest e acertou a contratação do meio-campista Elliot Anderson, destaque da Inglaterra na Copa do Mundo.
Segundo informações do portal "The Athletic", o atleta chega com o peso de ser a contratação recorde da agremiação, que desembolsou 116 milhões de libras, algo em torno de R$ 806 milhões.
Assim, Elliot Anderson se torna o jogador britânico mais caro da história, superando a transferência de Declan Rice, que deixou o West Ham para reforçar a equipe do Arsenal por 105 milhões de libras (R$ 730 milhões) em 2023.
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"O Manchester City e o Nottingham Forest chegaram a um acordo para a transferência de Elliot Anderson. Anderson, de 23 anos, está atualmente disputando a Copa do Mundo com a Inglaterra e já realizou exames médicos no Kansas. Os trâmites da transferência serão finalizados após o seu retorno", afirmou o clube por meio de nota oficial.
O comunicado manifestou ainda a torcida pelo reforço na competição que está sendo realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. "Todos no clube desejam a Elliot e à seleção inglesa muita sorte na sua campanha na Copa do Mundo e esperamos recebê-lo em Manchester em breve".
O atleta acertou um vínculo de cinco temporadas com opção de renovação por mais um ano. O desfecho positivo agora dá mais tranquilidade para que ele possa se concentrar no torneio de seleções. Titular nos quatro jogos da equipe até aqui, Anderson tem sido um dos destaques da equipe de Thomas Tuchel.