Futebol Internacional Com dois de Haaland, City vence Brentford e segue 100% no Inglês; Liverpool perde em casa Atacante noruguês confirmou seu ótimo início de temporada na partida e chegou a nove gols em quatro jogos

Quatro vitórias em quatro jogos e mais dois gols de Erling Haaland. O atual tetracampeão Manchester City segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês depois de derrotar o Brenftord de virada por 2 a 1 neste sábado (14).

No Etihad Stadium, o destaque foi mais uma vez o atacante noruguês, que balançou as redes duas vezes (19' e 32') e garantiu os três pontos para os 'Citizens'.

O gol do Brentford foi marcado logo no início da partida, aos 22 segundos, pelo congolês Yoane Wissa.

O time do técnico Pepe Guardiola assumiu a liderança isolada graças à derrota do Liverpool diante do Nottingham Forest por 1 a 0 em Anfield.

Foi o primeiro revés da temporada para os 'Reds' de Arne Slot, técnico holandês que substituiu Jürgen Klopp, que vinha de três vitórias em três jogos, com sete gols marcados e nenhum sofrido até então.

Arne Slot, técnico do Liverpool. Foto: Ian Hodgson/AFP

Mas a equipe foi surpreendida em casa pelo Forest, que na temporada passada terminou o campeonato na 17ª posição. Callum Hudson-Odoi (53') marcou o único gol da partida.

Na tabela de classificação, o Manchester City é o único com 12 pontos, três a mais que o Liverpool, que no domingo (15) pode ser ultrapassado, caso o Arsenal vença o clássico londrino contra o Tottenham.

Já o Nottingham Forest segue invicto (duas vitórias e dois empates) e ocupa provisoriamente a quarta posição.

United volta a vencer

Mais cedo, o Manchester United se recuperou das duas derrotas antes da pausa da data Fifa ao vencer o Southampton fora de casa por 3 a 0, com gols de Matthijs De Ligt, Marcus Rashford, que voltou a marcar depois de seis meses, e Alejandro Garnacho.

De Ligt comemora gol marcado pelo Manchester United. Foto: Glyn Kirk/AFP.

O técnico Erik ten Hag pode respirar aliviado após sua segunda vitória em quatro rodadas, um mês depois da primeira, sobre o Fulham (1 a 0), na estreia.

Após a quarta derrota em quatro rodadas, o Southampton segue sem pontuar no Campeonato Inglês.

Outros resultados

Fulham 1x1 West Ham

Crystal Palace 2x2 Leicester

Brighton 0x0 Ipswich

