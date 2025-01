City evita vexame e vai ao playoff da Champions; veja todos os classificados

A- A+

Leia também

• Guardiola critica demissões em massa de técnicos no Brasileirão: 'deveriam demitir os dirigentes'

• Guardiola cita prejuízos em possível eliminação, mas confia no City na Champions

• Vinícius Júnior 'quer fazer história' no Real Madrid, diz Ancelotti

Com direito a susto no primeiro tempo e uma reação heroica na etapa final, o Manchester City garantiu a sua permanência na Liga dos Campeões ao bater, de virada, o Club Brugge por 3 a 1.

O triunfo levou o time inglês aos 11 pontos e ao 22º lugar entre as equipes que vão ter de passar pelos playoffs para seguir na competição.

Outros dois gigantes também vão seguir o mesmo roteiro. Atual campeão do torneio, o Real Madrid bateu o Brest por 3 a 0 e terminou em 11º. Com os 3 a 1 sobre o Slovan Bratislava, os alemães do Bayern de Munique ficaram no 12º posto.



Classificados de forma antecipada para as oitavas de final, Liverpool (líder) e Barcelona (segundo colocado) vão ter a companhia de mais seis equipes que terminaram esta etapa do torneio entre os oito melhores classificados.

Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa completam a lista.



Além de Bayern de Munique, Real Madrid e City, os playoffs vão contar com as equipes que terminaram esta fase entre o nono e o 24º lugar (Atalanta, Borussia Dortmund, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Sporting e Brugge).

Vão ser realizados oito confrontos de mata-mata. Os vencedores encaram os oito melhores classificados que já estão garantidos na outra fase.



Tensão em Manchester



Em um dos confrontos mais tensos desta oitava rodada, o Manchester City fez o seu torcedor sofrer nos 45 minutos iniciais diante do Brugge. Mesmo atuando em seu estádio, a equipe do técnico Pep Guardiola dominou as ações, mas não conseguiu ser efetivo.



Para aumentar o drama dos ingleses, foi o time belga quem inaugurou o marcador na casa do rival. Vanaken roubou a bola de Gundogan e iniciou a jogada servindo a Jutglá.

Ele passou por dois adversários e cruzou para Onyedika chegar no carrinho e fazer 1 a 0 aos 44 minutos.



No segundo tempo, porém, tudo mudou. Kovacic começou a mudar a história do jogo com um belo chute da entrada da área aos sete minutos.

Ordóñez, contra, virou para os ingleses aos 16. O gol que selou a vitória e a classificação veio com finalização de Savinho, aos 31.



Rodrygo brilha e Real Madrid vence



O Real Madrid contou com o brilho de um jogador brasileiro para conseguir cumprir o objetivo de confirmar a sua permanência na sequência do torneio.

Aos 26 minutos, em bela jogada individual, Rodrygo driblou o marcador pela esquerda, invadiu a área e chutou cruzado para fazer o primeiro gol do time merengue sobre o Brest.



No segundo tempo, Bellingham tratou de definir o triunfo ao completar passe de Vázquez.

No fim do segundo tempo, Rodrygo mais uma vez colocou o seu nome no placar. Ele fez uma finalização e estufou a rede do Brest pela segunda vez no duelo



Bayern vence e garante vaga sem sustos



Com uma atuação contundente o Bayern venceu o Slovan Bratislava por 3 a 1 e chegou aos 15 pontos. Thomas Müller abriu o placar e pavimentou o caminho do triunfo.



O centroavante Harry Kane voltou a mostrar sua marca de artilheiro e ampliou a vantagem. Kingsman fez o terceiro e aumentou a festa da torcida. Já no final, Tolic descontou, mas não havia tempo para reação.



Confira os jogos desta quarta-feira da última rodada da fase de classificação da Liga dos Campeões:



Aston Villa 4 x 2 Celtic

Barcelona 2 x 2 Atalanta

Bayer Leverkusen 2 x 0 Sparta Praga

Bayern de Munique 3 x 1 Slovan Bratislava

Borussia Dortmund 3 x 1 Shakhtar Donetsk

Brest 0 x 3 Real Madrid

Dínamo Zagreb 2 x 1 Milan

Girona 1 x 2 Arsenal

Inter 3 x 0 Monaco

Juventus 0 x 2 Benfica

Lille 6 x 1 Feyenoord

Manchester City 3 x 1 Club Brugge

PSV 3 x 2 Liverpool

RB Salzburg 1 x 4 Atlético de Madrid

Sporting 1 x 1 Bologna

Sturm Graz 1 x 0 RB Leipzig

Stuttgart 1 x 4 Paris Saint-Germain

Young Boys 0 x 1 Estrela Vermelha

Veja também