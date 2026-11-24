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Futebol City e Napoli empatam (2-2) em duelo entre times em crise na Champions Foi preciso esperar até o final do primeiro tempo para que o ritmo da partida, até então insípida e disputada em um Etihad Stadium bastante silencioso, finalmente ganhasse intensidade

Após ficar duas vezes atrás no placar, o Manchester City arrancou um empate em 2 a 2 contra o Napoli nesta terça-feira (24) pela Liga dos Campeões, em um duelo entre duas equipes que atravessam uma grave crise.

A situação do City na Champions é delicada: depois de vencer três de seus quatro primeiros jogos no torneio europeu, Enzo Maresca e seus comandados foram tomados pela apatia e pela falta de inspiração que os assolam na Premier League há um mês, período marcado por três derrotas e um empate.

O Napoli também está longe de sua melhor fase. Já distante da briga pelo 'Scudetto' (está em 8º lugar, 14 pontos atrás da Lazio), a equipe venceu apenas uma partida na Liga dos Campeões, com muito sofrimento diante do Bodo/Glimt (4 a 3).

Suas duas viagens anteriores em competições europeias terminaram em derrotas (3 a 1 para o Villarreal e 4 a 1 diante do Porto).

No entanto, bem postados na defesa e ganhando confiança a cada erro do adversário, os napolitanos - com o ídolo do City, Kevin De Bruyne, regendo o jogo - colocaram em sérios apuros uma equipe bastante apática, um reflexo da atuação de seu artilheiro, Erling Haaland, que esteve praticamente desaparecido em campo.

Foi preciso esperar até o final do primeiro tempo para que o ritmo da partida, até então insípida e disputada em um Etihad Stadium bastante silencioso, finalmente ganhasse intensidade.

Primeiro gol de Bouaddi

E foi o Napoli quem fez os 'Citizens' e seus torcedores tremerem. Aos 39 minutos, um cruzamento de Matteo Politano encontrou Scott McTominay na área, mas o escocês - antigo xodó da torcida do Manchester United - errou a cabeçada.

Quatro minutos depois, Politano, novamente, cobrou um escanteio que encontrou a cabeça de Sam Beukema. Mas, a finalização à queima-roupa foi desviada por Gianluigi Donnarumma.

Logo após o reinício da partida, o Napoli se mostrou perigoso de imediato: após um lindo passe de De Bruyne, Noa Lang partiu sozinho na direção do gol, mas a defesa inglesa conseguiu alcançá-lo no último momento (46').

Foi um aviso dos italianos: após uma bola recuperada por Billy Gilmour, Rasmus Hojlund acertou um chute cruzado e abriu o placar (55').

Maresca, então, colocou Jeremy Doku em campo, no lugar de Allan.

Muito mais incisivo do que seu companheiro brasileiro, o jogador da seleção belga fez um cruzamento perfeito para Ayyoub Bouaddi, cujo chute de primeira igualou o placar (67'). Foi seu primeiro gol pelo City.

Os 'Citizens' foram surpreendidos novamente por Lang (76'), que devolveu a vantagem e a esperança ao Napoli de conquistar sua primeira vitória na Inglaterra, na sua 14ª tentativa.

Mas, diante de sua torcida, o City partiu para o ataque e, após duas bolas na trave que salvaram os italianos, Ryan Cherki restabeleceu o empate na reta final (86'), o que, contudo, não impediu que sua equipe deixasse o campo sob fortes vaias.

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