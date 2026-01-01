City empata com Sunderland e vê Arsenal se distanciar na liderança do Inglês

A- A+

O líder Arsenal teve uma noite tranquila em frente à TV nesta quinta-feira (1º), no fechamento da 19ª rodada do Campeonato Inglês: seu principal perseguidor, o Manchester City, empatou em 0 a 0 com o Sunderland, assim como o atual campeão, o Liverpool, que tropeçou em casa e não empatou sem gols com o Leeds United.

O placar não saiu do zero no Stadium of Light, em Anfield, nem no Gtech Community Stadium, onde Brentford e Tottenham se enfrentaram sem balançar as redes. Os únicos gols do dia foram marcados em Selhurst Park, mas o duelo entre Crystal Palace e Fulham terminou empatado em 1 a 1.

Entre os seis primeiros lançados, apenas o Arsenal (45 pontos) venceu na rodada, com uma goleada por 4 a 1 sobre o Aston Villa (3º, 39 pontos).

Os 'Gunners' são agora, mais do que nunca, os grandes favoritos ao título, que não conquistam desde 2004, após o empate dos 'Citizens' (2º, 41 pontos) nesta quinta-feira.

O time do técnico Pep Guardiola não conseguiu superar o Sunderland, que teve uma atuação defensiva excepcional, liderada pelo zagueiro Nordi Mukiele e pelo goleiro Robin Roefs, que fez defesas importantes em lances contra Erling Haaland (37'), Savinho (48') e Josko Gvardiol (65').

Isso porque os 'Black Cats', invictos em casa desde o retorno à elite do futebol inglês, ainda estavam sem um de seus principais jogadores, Dan Ballard, lesionado, e com outros seis convocados para defenderem suas seleções na Copa Africana de Nações (CAN).

Liverpool tropeça em casa

Mais cedo, o Liverpool começou 2026 com um tropeço em casa ao empatar com o Leeds em 0 a 0 jogando em Anfield.

O atual campeão não conseguiu refletir seu domínio tímido, porém constante, no placar da partida.

Com o resultado, os ‘Reds’ ficam na quarta colocação com 33 pontos, a 12 do Arsenal.

Sem o astro Mohamed Salah, que está com a seleção do Egito na CAN, o Liverpool teve uma atuação apática e um pouco inspirada.

Hugo Ekitiké (33') e Virgil van Dijk (70') tiveram as oportunidades da equipe, ambas em finalizações de cabeça para fora.

"A posse de bola não significa muito se você não cria chances suficientes", admitiu em entrevista após a partida o técnico do Liverpool, Arne Slot.

“Quando você tem 11 jogadores à sua frente, dentro ou ao redor da área, não é fácil encontrar jogadores livres”, acrescentou Slot.

Embora tenha jogado fechado na defesa, o Leeds quase conseguiu uma vitória surpreendente com um gol de Dominic Calvert-Lewin que foi anulado por impedimento (81'). O atacante inglês havia entrado em campo apenas alguns minutos antes.

O time comandado pelo técnico Daniel Farke emenda seu sexto jogo consecutivo (duas vitórias e quatro empates) sem derrota no campeonato e fica na 16ª posição com 21 pontos, sete à frente do West Ham (18º), que abre a zona de rebaixamento.

Já o Liverpool vinha de três vitórias seguidas. Seus próximos adversários serão Fulham e Arsenal.

