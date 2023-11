A- A+

Campeonato Inglês City goleia Bournemouth e é líder provisório do Inglês; Arsenal perde invencibilidade Os atuais campeões são agora líderes com um ponto de vantagem sobre o Tottenham e três sobre o Arsenal

O Manchester City, liderado por Jérémy Doku, goleou neste sábado o Bournemouth por 6 a 1 e alcançou o primeiro lugar da Premier League, aproveitando a derrota do Arsenal (2º) por 1 a 0 para o Newcastle (6º), e aguardando o Tottenham (2º) jogar contra o Chelsea (12º), na segunda-feira.

Os atuais campeões são agora líderes com um ponto de vantagem sobre o Tottenham e três sobre o Arsenal.

Os 'Citizens' tiveram uma tarde tranquila em casa graças ao seu novo atacante belga, que teve participação nos primeiros cinco gols.

Haaland assusta



A má notícia para a equipe comandada por Pep Guardiola foi a lesão de seu astro, Erling Haaland, substituído no intervalo por Phil Foden.

O atacante norueguês sofreu uma "torção no tornozelo", disse Guardiola à BBC. "Não queríamos correr riscos com ele, ele não estava se sentindo bem", acrescentou o treinador espanhol.

Doku abriu o placar com um belo chute após tabelar na área (30') e deu três assistências - para Bernardo Silva (33' e 83') e para Foden (64') - além de provocar o 3 a 0 com um chute de pé esquerdo que desviou nas costas do companheiro Manuel Akanji (37'). Nathan Aké completou a goleada na reta final (88').

“O que me pedem é para esperar a bola e jogar um contra um, faço isso desde os seis, sete ou oito anos, então para mim é uma bênção", disse o jogador de 21 anos, sensação da Premier League.

Fim da série invicta



O Arsenal, sem o seu capitão Martin Odegaard, perdeu pela primeira vez no campeonato com um gol de Anthony Gordon (64'), validado após tripla consulta ao VAR - por uma possível saída da bola, uma falta e um impedimento.

Os 'Gunners', que chegaram a esta 11ª rodada invictos, sofreram a segunda derrota consecutiva na mesma semana, depois da eliminação, na quarta-feira, nas oitavas de final da Copa da Liga, contra o West Ham (3-1).

"O resultado não deveria ser o que foi. É vergonhoso o que aconteceu, como esse gol foi validado, na Premier League, esse campeonato que dizemos ser o melhor do mundo", reclamou Arteta.

"Estou neste país há 20 anos e agora sinto vergonha. É uma pena e há muita coisa em jogo", acrescentou o treinador basco.

O Newcastle, invicto no campeonato desde 2 de setembro, segue na luta para chegar à zona da Liga dos Campeões.

Na primeira metade da tabela, o Brighton (6º) empatou em 1 a 1 com o Everton (15º), enquanto o Manchester United (7º) venceu o Fulham (14º) por 1 a 0.

Os 'Red Devils', derrotados no campeonato pelo seu grande rival, o City (3-0), e na Copa da Liga pelo Newcastle, recuperaram fôlego em Old Trafford com uma vitória conseguida nos acréscimos.

O capitão Bruno Fernandes foi o salvador, ao se livrar de dois marcadores antes de mandar a bola para o fundo da rede (90'+1).

"Todos têm de se sacrificar, trabalhar mais", disse o craque português. "Isto deverá nos dar confiança, mas temos de compreender que temos de dar mais", acrescentou.

Além desses jogos, o Brentford (9º) venceu uma partida equilibrada (3-2) contra o West Ham (11º) e o último colocado Sheffield United alcançou sua primeira vitória da temporada (2-1) contra o Wolverhampton (13º) com um gol de pênalti de Oliver Norwood nos últimos instantes (90'+10).

O Wolverhampton havia empatado aos 89 minutos com um gol de Jeanricner Bellegarde.

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês:

Sábado:

Fulham - Manchester United 0 - 1

Everton - Brighton 1 - 1

Sheffield United - Wolverhampton 2 - 1

Brentford - West Ham 3 - 2

Burnley - Crystal Palace 0 - 2

Manchester City - AFC Bournemouth 6 - 1

Newcastle - Arsenal 1 - 0

Domingo:

(11h00) Nottingham - Aston Villa

(13h30) Luton Town - Liverpool

Segunda-feira:

(17h00) Tottenham - Chelsea

Veja também

Tênis Djokovic sofre mas vence Rublev e enfrentará Dimitrov na final do Masters 1000 de Paris