City goleia Fulham e aumenta pressão sobre o Arsenal no Campeonato Inglês

O Manchester City venceu com facilidade o Fulham por 4 a 0 neste sábado (11) e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês, aumentando a pressão sobre o Arsenal (2º), que no domingo visita o Manchester United pela 37ª rodada.

Com o resultado, o City alcança sua sétima vitória consecutiva e se coloca dois pontos à frente dos 'Gunners'. Na terça-feira, os 'Citizens' farão jogo atrasado contra o Tottenham (5º), que pode ser decisivo para um inédito quarto título consecutivo na história do campeonato.

No estádio de Craven Cottage, o time do técnico Pep Guardiola abriu o placar rapidamente com um chute rasteiro do croata Josko Gvardiol (13'), que recebeu assistência do belga Kevin de Bruyne.

No segundo tempo, o City ampliou a vantagem com Phil Foden (59'), antes de Gvardiol novamente, dessa vez com passe do português Bernardo Silva (71'). O argentino Julián Álvarez fechou a goleada nos acréscimos, cobrando pênalti (90'+6).

"Jogamos muito bem, agora temos que nos recuperar e jogar a grande 'final' para tentar manter nosso título", declarou Guardiola sobre o jogo contra os 'Spurs'.

"Nosso sonho era chegar aos últimos jogos dependendo de nós mesmos, jogar contra o West Hamn em casa com o destino nas nossas mãos", acrescentou o treinador.

Além dos três pontos, a goleada sobre o Fulham é importante, pois permite aos 'Citizens' diminuir a diferença de saldo de gols em relação ao Arsenal, um critério que pode decidir o campeonato em caso de empate por pontos.

- Burnley volta à segunda divisão -

As esperanças de permanência na elite terminaram definitivamente para o Burley, matematicamente rebaixado para a segunda divisão com a derrota por 2 a 1 para o Tottenham.

A equipe, que subiu nesta temporada à Premier League, cai junto o Sheffield United, que já estava rebaixado e foi derrotado pelo Everton por 1 a 0.

Os três pontos mantiveram os 'Spurs' com chances de classificação para a próxima Liga dos Campeões. No entanto, o time precisa torcer por dois tropeços do Aston Villa, que tem quatro pontos de vantagem e recebe o Liverpool na segunda-feira.

Por sua vez, o Luton também está em situação complicada. A equipe foi derrotada pelo West Ham por 3 a 1 e está três pontos atrás do Nottingham Forest, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que neste sábado ainda enfrenta o Chelsea.

Uma vitória ou um empate do Forest manda o Luton de volta para a segunda divisão.

