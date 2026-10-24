City sofre 1ª derrota no Inglês e é alcançado pelo Arsenal na liderança
Ambas as equipes somam agora 21 pontos, com os 'Citizens' levando a melhor no saldo de gols (+11 contra +8)
Com gol do brasileiro Gabriel Magalhães, o Arsenal bateu o Everton por 2 a 0 neste sábado (24), no Emirates Stadium, e alcançou o Manchester City no topo da tabela do Campeonato Inglês.
O City, que horas antes foi derrotado por 2 a 1 na casa do Aston Villa, deixou seus primeiros pontos escaparem e os 'Gunners' aproveitaram a oportunidade.
Ambas as equipes somam agora 21 pontos, com os 'Citizens' levando a melhor no saldo de gols (+11 contra +8).
Assim, o campeonato ganha emoção logo antes da 9ª rodada, no próximo fim de semana, que promete ser empolgante, com o Arsenal enfrentando o Liverpool (5º) e o City encarando o Brighton (3º).
No Emirates Stadium, sob uma chuva que não deu trégua, o Arsenal saiu na frente logo cedo, quando Ezri Konsa marcou aos sete minutos aparecendo na segunda trave para finalizar após cobrança de escanteio.
Foi o primeiro gol da equipe no campeonato em uma jogada de bola parada, grande arma dos comandados de Mikel Arteta na temporada passada.
No segundo tempo, o zagueiro Gabriel Magalhães deu tranquilidade aos 'Gunners' ao marcar de cabeça aproveitando cruzamento de Ben White (69').
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Primeira derrota do líder
Mais cedo, o Manchester City perdeu seus 100% de aproveitamento com a derrota por 2 a 1 para o Aston Villa (6º, 11 pontos), que dá sequência à sua recuperação na tabela após seu início irregular.
Foi a primeira vitória do Villa em casa, conquistada graças a dois gols do senegalês Nicolas Jackson (6' e 60'), que vive grande fase.
Ex-atacante do Chelsea, Jackson marcou quatro vezes em seus últimos quatro jogos.
Artilheiro do campeonato, Erling Haaland (9 gols) empatou a partida no início do segundo tempo de cabeça após um cruzamento de Iliman Ndiaye (52').
Haaland quase marcou novamente na reta final em uma outra cabeçada, mas o zagueiro Ian Maatsen (89') salvou em cima da linha.
"Merecíamos mais"
Enzo Maresca, primeiro treinador a vencer seus sete primeiros jogos no Campeonato Inglês à frente de um novo clube, não conseguiu encontrar a solução para os problemas do Manchester City no Villa Park.
"Acho que merecíamos mais da partida, pela quantidade de chances que criamos e pelas que cedemos", declarou Maresca. "Perdemos porque, provavelmente, não estamos sendo contundentes o suficiente na área adversária".
Em outro jogo já encerrado, em entre duas equipes da metade inferior da tabela, o Fulham (12º) venceu o Coventry (19º) fora de casa por 1 a 0, com um gol de Oscar Bobb (80').
Ainda neste sábado, o Chelsea (4º) recebe o Tottenham (18º) em um clássico londrino com cada um vivendo uma situação bem diferente do rival.
Enquanto os 'Blues' tentam se manter na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, os 'Spurs' lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.
Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Ipswich Town - Nottingham 1 - 1
Sábado:
Aston Villa - Manchester City 2 - 1
Coventry - Fulham 0 - 1
Arsenal - Everton 2 - 0
(13h30) Chelsea - Tottenham
Domingo:
(11h00) Crystal Palace - Newcastle
Hull - Brentford
Liverpool - Brighton
Manchester United - Bournemouth
(13h30) Sunderland - Leeds
Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg
1. Manchester City 21 8 7 0 1 20 9 11
2. Arsenal 21 8 7 0 1 13 5 8
3. Brighton 16 7 5 1 1 23 5 18
4. Chelsea 13 7 4 1 2 17 13 4
5. Liverpool 12 7 3 3 1 9 8 1
6. Aston Villa 11 8 3 2 3 9 12 -3
7. Brentford 10 7 2 4 1 13 8 5
8. Leeds 10 7 2 4 1 9 6 3
9. Everton 10 8 2 4 2 8 9 -1
10. Ipswich Town 10 8 3 1 4 12 16 -4
11. Hull 9 7 2 3 2 8 7 1
12. Fulham 8 8 2 2 4 8 10 -2
13. Newcastle 8 7 2 2 3 10 14 -4
14. Manchester United 7 7 1 4 2 10 10 0
15. Crystal Palace 7 7 2 1 4 9 17 -8
16. Bournemouth 6 7 1 3 3 9 13 -4
17. Nottingham 6 8 1 3 4 6 10 -4
. Tottenham 6 7 1 3 3 6 10 -4
19. Coventry 6 8 2 0 6 6 15 -9
20. Sunderland 4 7 1 1 5 6 14 -8