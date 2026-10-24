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CAMPEONATO INGLÊS

City sofre 1ª derrota no Inglês e é alcançado pelo Arsenal na liderança

Ambas as equipes somam agora 21 pontos, com os 'Citizens' levando a melhor no saldo de gols (+11 contra +8)

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City sofre 1ª derrota no campeonato InglêsCity sofre 1ª derrota no campeonato Inglês - Foto: Henry Nicholls/AFP

Com gol do brasileiro Gabriel Magalhães, o Arsenal bateu o Everton por 2 a 0 neste sábado (24), no Emirates Stadium, e alcançou o Manchester City no topo da tabela do Campeonato Inglês.

O City, que horas antes foi derrotado por 2 a 1 na casa do Aston Villa, deixou seus primeiros pontos escaparem e os 'Gunners' aproveitaram a oportunidade.

Ambas as equipes somam agora 21 pontos, com os 'Citizens' levando a melhor no saldo de gols (+11 contra +8).

Assim, o campeonato ganha emoção logo antes da 9ª rodada, no próximo fim de semana, que promete ser empolgante, com o Arsenal enfrentando o Liverpool (5º) e o City encarando o Brighton (3º).

No Emirates Stadium, sob uma chuva que não deu trégua, o Arsenal saiu na frente logo cedo, quando Ezri Konsa marcou aos sete minutos aparecendo na segunda trave para finalizar após cobrança de escanteio.

Foi o primeiro gol da equipe no campeonato em uma jogada de bola parada, grande arma dos comandados de Mikel Arteta na temporada passada.

No segundo tempo, o zagueiro Gabriel Magalhães deu tranquilidade aos 'Gunners' ao marcar de cabeça aproveitando cruzamento de Ben White (69').

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Primeira derrota do líder
Mais cedo, o Manchester City perdeu seus 100% de aproveitamento com a derrota por 2 a 1 para o Aston Villa (6º, 11 pontos), que dá sequência à sua recuperação na tabela após seu início irregular.

Foi a primeira vitória do Villa em casa, conquistada graças a dois gols do senegalês Nicolas Jackson (6' e 60'), que vive grande fase.

Ex-atacante do Chelsea, Jackson marcou quatro vezes em seus últimos quatro jogos.

Artilheiro do campeonato, Erling Haaland (9 gols) empatou a partida no início do segundo tempo de cabeça após um cruzamento de Iliman Ndiaye (52').

Haaland quase marcou novamente na reta final em uma outra cabeçada, mas o zagueiro Ian Maatsen (89') salvou em cima da linha.

"Merecíamos mais" 
Enzo Maresca, primeiro treinador a vencer seus sete primeiros jogos no Campeonato Inglês à frente de um novo clube, não conseguiu encontrar a solução para os problemas do Manchester City no Villa Park.

"Acho que merecíamos mais da partida, pela quantidade de chances que criamos e pelas que cedemos", declarou Maresca. "Perdemos porque, provavelmente, não estamos sendo contundentes o suficiente na área adversária".

Em outro jogo já encerrado, em entre duas equipes da metade inferior da tabela, o Fulham (12º) venceu o Coventry (19º) fora de casa por 1 a 0, com um gol de Oscar Bobb (80').

Ainda neste sábado, o Chelsea (4º) recebe o Tottenham (18º) em um clássico londrino com cada um vivendo uma situação bem diferente do rival.

Enquanto os 'Blues' tentam se manter na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, os 'Spurs' lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.


Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Ipswich Town - Nottingham                      1 - 1

Sábado:

Aston Villa - Manchester City                  2 - 1

Coventry - Fulham                              0 - 1

Arsenal - Everton                              2 - 0

(13h30) Chelsea - Tottenham

Domingo:

(11h00) Crystal Palace - Newcastle

Hull - Brentford

Liverpool - Brighton

Manchester United - Bournemouth

(13h30) Sunderland - Leeds

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  Sg

1. Manchester City         21   8   7   0   1  20   9  11

2. Arsenal                 21   8   7   0   1  13   5   8

3. Brighton                16   7   5   1   1  23   5  18

4. Chelsea                 13   7   4   1   2  17  13   4

5. Liverpool               12   7   3   3   1   9   8   1

6. Aston Villa             11   8   3   2   3   9  12  -3

7. Brentford               10   7   2   4   1  13   8   5

8. Leeds                   10   7   2   4   1   9   6   3

9. Everton                 10   8   2   4   2   8   9  -1

10. Ipswich Town            10   8   3   1   4  12  16  -4

11. Hull                     9   7   2   3   2   8   7   1

12. Fulham                   8   8   2   2   4   8  10  -2

13. Newcastle                8   7   2   2   3  10  14  -4

14. Manchester United        7   7   1   4   2  10  10   0

15. Crystal Palace           7   7   2   1   4   9  17  -8

16. Bournemouth              6   7   1   3   3   9  13  -4

17. Nottingham               6   8   1   3   4   6  10  -4

. Tottenham                6   7   1   3   3   6  10  -4

19. Coventry                 6   8   2   0   6   6  15  -9

20. Sunderland               4   7   1   1   5   6  14  -8

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