Futebol Internacional City não terá Haaland contra o Newcastle, mas poderá contar com De Bruyne Equipes se enfrentam neste sábado (13), no St James Park

O artilheiro norueguês Erling Haaland, do Manchester City, que há um mês sofreu uma lesão no pé, seguirá desfalcando a equipe e está fora do jogo contra o Newcastle, marcado para este sábado (13), informou o técnico Pep Guardiola nesta sexta-feira (12).

"Erling não está disponível, John [Stones] também não", declarou Guardiola em entrevista coletiva na véspera do duelo contra os 'Magpies', pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

O atacante dos 'Citizens', autor de 14 gols em 15 jogos na competição, não joga desde o dia 6 de dezembro, na derrota por 1 a 0 para o Aston Villa.

Por outro lado, o City poderá contar com o meia belga Kevin De Bruyne, que no último fim de semana entrou na partida contra o Huddersfield, pela Copa da Inglaterra, e teve seus primeiros minutos em campo desde que sofreu uma lesão na coxa no início da temporada.

"Sim", respondeu Guardiola quando perguntado sobre a possibilidade de o belga ser titular contra o Newcastle. "Pelo que vi ontem, parece que ele está bem e dinâmico".

"Os minutos que ele jogou foram realmente bons, melhores que as sessões de treino antes do jogo do Huddersfield, nas quais não estava como de costume", explicou o treinador.

"Mas é normal quando você retorna depois de cinco meses de lesão. Ele teve altos e baixos nos treinamentos, mas é normal. O importante é que está melhor', acrescentou.

O Manchester City é o terceiro colocado do Campeonato Inglês com cinco pontos de desvantagem para o líder Liverpool, mas tem um jogo a menos, que será disputado no dia 20 de fevereiro, contra o Brentford.

