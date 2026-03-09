Seg, 09 de Março

Copa da Inglaterra

City pega Liverpool nas quartas da Copa da Inglaterra; Chelsea encara lanterna da 3ª divisão

Líder da Premier League, o Arsenal vai encarar o Southampton

Manchester City x Liverpool se enfrentam nas quartas da Copa da InglaterraManchester City x Liverpool se enfrentam nas quartas da Copa da Inglaterra - Foto: DARREN STAPLES / AFP

O Manchester City não anda dando sorte em sorteios para fases mata-matas. Depois de ter definido o Real Madrid para ser seu rival nas oitavas de final da Champions League, viu o Liverpool cair em seu caminho nas quartas da copa da Inglaterra

O sorteio realizado nesta segunda-feira colocou os dois gigantes frente a frente em duelo único, agendado para o Etihad Stadium, em Manchester, o que é uma vantagem para a equipe de Pep Guardiola.

A data do confronto ainda será decidida, já que cada uma das partidas das quartas deve ser agendada para um dia distinto, entre 3 de abril (sexta-feira) e dia 6 de abril.

Os outros confrontos também foram definidos no sorteio, com o Arsenal, líder da Premier League, mais uma vez tendo de jogar como visitante, desta vez indo à casa do Southampton. Nas oitavas, tinha derrotado o Mansfield, longe de seus torcedores.

Quem se deu bem foi o Chelsea, que mesmo visitante, encara o Port Vale, lanterna da terceira divisão da Inglaterra. O outro confronto reunirá o vencedor de West Ham x Brentford diante do Leeds United.

