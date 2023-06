A- A+

Futebol City? Real Madrid? Sport é quem tem o melhor ataque de 2023 Com 91 gols marcados, Leão tem desempenho ofensivo no ano superior ao de gigantes europe

Não tem para Real Madrid ou para o Manchester City, atual campeão inglês e da Liga dos Campeões. O clube que mais balançou as redes em 2023 é o Sport. Com 91 gols marcados, o Sport tem o ataque mais positivo do mundo no ano.



O Manchester City tem 87 gols no ano, enquanto o Real Madrid fez 75. Números que chamaram atenção da imprensa da Europa.



"Sport Recife, o clube que marca mais do que City ou Real Madrid", publicou o jornal AS, da Espanha. O Leão é o atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, tendo o artilheiro da competição, o atacante Vagner Love, com nove bolas na rede.

