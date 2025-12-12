A- A+

Futebol City sai na frente por joia brasileira: Dell, o 'Haaland do Sertão', entra no radar de Guardiola Destaque da Copa do Mundo Sub-17, atacante de 17 anos desperta interesse europeu

O Manchester City tornou-se o principal candidato a contratar a revelação brasileira Dell, atacante de 17 anos que brilhou na Copa do Mundo Sub-17 e terminou o torneio no Catar como terceiro maior artilheiro, conquistando a Chuteira de Bronze. Segundo o portal britânico TEAMtalk, o clube de Pep Guardiola está à frente do Manchester United e de outras equipes interessadas.

Isso é impulsionado pela ligação com o Grupo City — do qual o Bahia faz parte — e pela avaliação interna de que o jovem tem potencial semelhante ao de Erling Haaland.

Dell, apelidado no Brasil de “Haaland do Sertão”, já realizou duas partidas pelo time principal do Bahia. No sub-20, marcou sete gols em 11 jogos, desempenho que fez seu nome circular intensamente entre olheiros europeus. O City, porém, acompanhava o atacante desde antes do Mundial e ficou satisfeito ao vê-lo confirmar a expectativa no torneio.

O Manchester United observou de perto sua participação no Catar e demonstrou forte interesse, mas o cenário atual coloca o rival em desvantagem. No grupo comandado por Guardiola, a avaliação é de que Dell pode seguir caminho semelhante ao do próprio Haaland, chegando primeiro a um clube do City Group antes de dar o salto para a Premier League.

Fontes consultadas pelo TEAMtalk afirmam que o City e a diretoria do City Group discutem o melhor plano para o futuro do jogador, cogitando sua transferência para a Europa no verão de 2026 — embora exista a possibilidade de antecipar o acordo para o início do ano.

