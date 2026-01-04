City sofre empate do Chelsea no final e vê líder Arsenal abrir vantagem na Premier League

A- A+

Após empatar sem gols com o Sunderland no primeiro dia de 2026, encerrando uma sequência de 6 triunfos, o Manchester City voltou a empatar na Premier League ao tomar um gol aos 49 minutos do segundo tempo e ver o Chelsea chegar ao 1 a 1 neste domingo no Etihad Stadium, em Manchester. O time do técnico Guardiola está na vice-liderança do campeonato com 42 pontos, agora 6 atrás do Arsenal e mesma quantidade do Aston Villa. O Chelsea tem 31 e ocupa a quinta colocação.



Com a saída do técnico Enzo Maresca, o Chelsea foi comandado pelo interino Calum McFarlane, das categorias de base do clube. O time da casa contou com Rodri como titular pela primeira vez desde a volta após lesão e foi melhor durante toda a primeira etapa, com uma linha de marcação alta, com pressão constante na saída de bola do adversário, mas só começou a levar vantagem sobre a defesa do Chelsea perto do intervalo.



Antes do primeiro gol do jogo, o artilheiro Haaland teve duas chances e na segunda acertou a trave. Depois de o City mais uma vez recuperar a bola na intermediária, Cherki tentou acionar Haaland, que invadia a área. Badiashile conseguiu interceptar, mas a bola sobrou para Reijnders, que acertou um forte finalização com o pé esquerdo e marcou aos 42 minutos. O goleiro Jorgensen nada pode fazer.



O Chelsea se defendeu bem, mas não ofereceu praticamente nada no ataque no primeiro tempo. A melhor chance da equipe de Londres aconteceu em um contra-ataque aos 19 minutos. Pedro Neto avançou pela esquerda e cruzou para a área. Estêvão, próximo da marca de pênalti, finalizou, mas foi bloqueado por Gvardiol.





No segundo tempo, o interino Calum McFarlane substituiu Estêvão pelo compatriota Andrey Santos em uma tentativa de reforçar o meio campo, que foi dominado pelo anfitriões na primeira etapa. A mudança fez bem ao Chelsea, que conseguiu se articular no ataque e perdeu uma grande de empatar aos 4 minutos, quando Pedro Neto chutou por cima do travessão.



O Chelsea conseguiu equilibrar a posse de bola e oferecia algum perigo ao goleiro Donnarumma, mas o City administrou bem a vantagem até os 49 minutos, quando Gusto conseguiu escapar pela direita e cruzou para a área. A bola chegou a Enzo Fernandez na segunda trave. O argentino precisou finalizar duas vezes e após uma primeira defesa de Donnarumma tocou para o gol para empatar



O Chelsea conseguiu apenas uma vitórias nas últimas oito rodadas da Premier League, mas o empate deste sábado no Etihad Stadium foi muito comemorado pelo time comandado por McFarlane, que foi aplaudido pela torcida visitante.



Pela 21ª rodada da Premier League, o City enfrenta o Brighton na quarta-feira novamente em Manchester. No mesmo dia, o Chelsea enfrenta o Fulham de novo como visitante.

