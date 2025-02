A- A+

F.A CUP City vai enfrentar Plymouth nas oitavas da Copa da Inglaterra; Crystal Palace avança Lanterna da segunda divisão e com apenas uma vitória nos últimos três meses, última vitória do alviverde contra os Reds tinha sido em 1956

O Plymouth, da segunda divisão inglesa, vai visitar o Manchester City pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, conforme o sorteio realizado nesta segunda-feira (10).

O time da costa sul da Grã-Bretanha surpreendeu ao eliminar no domingo o Liverpool, líder da Premier League, vencendo por 1 a 0 com um gol de pênalti do escocês Ryan Hardie.

A modesta equipe comandada pelo técnico Miron Muslic ocupa o último lugar da segunda divisão inglesa, com apenas uma vitória no campeonato nos últimos três meses.

O atual campeão da FA Cup, o Manchester United, buscará uma vaga nas quartas de final contra o Fulham, em Old Trafford.

Já o Aston Villa, que eliminou o Tottenham (2-1) terá pela frente o Cardiff, da segunda divisão.

Nesta segunda-feira, o Crystal Palace do técnico Oliver Glasner evitou uma surpresa no Eco-Power Stadium, ao vencer o Doncaster, da quarta divisão, por 2 a 0.

O colombiano Daniel Muñoz abriu o placar no primeiro tempo e o meia Justin Devenny ampliou após o intervalo.

O Palace vai enfrentar na próxima fase o Millwall, da segunda divisão.

Doncaster Rovers contra Crystal Palace pela Copa da Inglaterra | Darren Staples / AFP

"Me disseram que será um grande derby. O jogo aconteceu há alguns anos? Mas é bom jogar em casa e será uma grande partida para os nossos torcedores", disse Glasner sobre esse próximo confronto.

"Eles serão muito agressivos, mas jogar em casa contra uma equipe da Championship significa que temos de vencer. Eu quero ir a Wembley", acrescentou, se referindo ao local da final to torneio.

As partidas das oitavas de final estão marcadas para o fim de semana de 1º e 2 de março.

- Confira os confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra:



Preston - Burnley

Aston Villa - Cardiff

Crystal Palace - Millwall

Manchester United - Fulham

Newcastle - Brighton

Bournemouth - Wolves

Manchester City - Plymouth

Exeter ou Nottingham Forest - Ipswich

