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Futebol Europeu City vence Arsenal e reacende disputa pelo título da Premier League Citizens agora precisam apenas dos prórpios esforços para ficar com a taça

O Manchester City colocou ainda mais emoção na disputa pelo título ao derrotar o líder Arsenal por 2 a 1 neste domingo (19), no Etihad Stadium, pela 33ª rodada da Premier League.

O City, que abriu o placar com um gol de Rayan Cherki (16'), viu o time adversário empatar logo depois, quando uma falha do goleiro Gianluigi Donnarumma presenteou o atacante Kai Havertz, que mandou para o fundo da rede (18').

No segundo tempo, o astro norueguês Erling Haaland (64') garantiu os três pontos para a equipe de Pep Guardiola, que agora está a apenas três pontos dos 'Gunners', restando cinco rodadas para o fim do campeonato, sendo que os 'Citizens' ainda têm um jogo pendente a disputar, contra o Crystal Palace.



Pressão extrema

Em uma partida intensa, com clima de final, o City confirmou sua reação na reta final da temporada diante de um Arsenal cheio de dúvidas, tendo já deixado escapar duas oportunidades de título em poucas semanas (a Copa da Liga Inglesa e a FA Cup) e tendo avançado às semifinais da Champions League com dificuldade, contra o Sporting de Lisboa.

Depois de o Arsenal ter desperdiçado, no último sábado, a chance de abrir uma vantagem de doze pontos sobre o Manchester City, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta está agora sob forte pressão, vendo escapar por entre os dedos a possibilidade — que parecia ao alcance há vários meses — de conquistar seu primeiro título da Premier League desde 2004.

O resultado, obtido diante de torcedores do City que foram ao delírio, significa que, se os Citizens vencerem sua partida de meio de semana contra o Burnley, assumirá a liderança da tabela.

O time do norte da Inglaterra está agora numa ótima situação para conquistar seu sétimo título da Premier League em nove temporadas, enquanto o Arsenal enfrenta a agonia de terminar em segundo lugar pelo quarto ano consecutivo.

Ainda assim, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, se manteve confiante nas chances de sua equipe: "Eu acredito hoje, vou acreditar na quarta-feira e acreditava há uma semana, porque os vejo todos os dias e sei qual é o nível que temos".

"Se eu tiver que motivar os jogadores para vencer a Premier League restando cinco rodadas e com nosso destino em nossas próprias mãos e para estar nas semifinais da Champions League, então acho que deveria simplesmente ficar em casa", acrescentou o técnico basco.

"Duas semanas atrás, este cenário parecia improvável", comemorou Bernardo Silva, cuja saída do City ao final da temporada, após nove anos no clube, já foi anunciada pelo clube.

Liverpool e Villa vencem nos acréscimos

Mais cedo, o Liverpool (5º) conquistou uma dramática vitória por 2 a 1 no clássico contra o Evertoncom um gol de Virgil van Dijk nos acréscimos.

Com esses três pontos, os 'Reds' ampliam a vantagem sobre seus perseguidores na disputa pelo quinto lugar, a última posição que garante a classificação para a próxima Champions League.

Tendo sido eliminados pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final da principal competição europeia de clubes, o time comandado por Arne Slot detêm agora uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea (6º), que foi derrotado no sábado pelo Manchester United (1 a 0), naquela que foi a quarta derrota consecutiva dos 'Blues' na liga.

Depois que seu ídolo Mo Salah abriu o placar aos 29 minutos, após um passe magistral de Cody Gakpo, o Liverpool mostrou, mais uma vez, suas fragilidades defensivas, das quais o atacante português Beto se aproveitou para empatar a partida no início do segundo tempo (54').

No entanto, nos últimos instantes dos acréscimos, Van Dijk castigou o Everton com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio, garantindo a vitória (90+10').

O Liverpool está agora a três pontos do Aston Villa (4º), que conquistou uma vitória por 4 a 3 sobre o Sunderland também nos acréscimos, em uma partida movimentada na qual os 'Villans' chegaram a ter uma vantagem de 3 a 1 antes de permitirem o empate em 3 a 3.

Também neste domngo, o Nottingham Forest venceu o Burnley por 4 a 1 com um hat-trick de Morgan Gibbs-White e complicou ainda mais a vida do Tottenham, agora sob sério risco de rebaixamento.

O quarto gol do Forest foi marcado pelo brasileiro Igor Jesus.

O Nottingham Forest, na luta para evitar o rebaixamento ao lado de West Ham e Tottenham, detém agora uma vantagem de cinco pontos sobre o Tottenham, que ocupa atualmente a 18ª posição, enquanto Wolves e Burnley parecem praticamente condenados.

O West Ham, atualmente um ponto à frente do Spurs, viaja para enfrentar o Crystal Palace nesta segunda-feira.

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