A- A+

Futebol Inglês City vence Brighton e vai às quartas da Copa da Liga Inglesa; Liverpool elimina Chelsea Crystal Palace e Bournemouth também se classificaram nesta quarta-feira (28)

Atual campeão, o Manchester City precisou recorrer à disputa de pênaltis para escapar de uma armadilha contra o Brighton, na 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (28), enquanto Liverpool saiu vitorioso do confronto contra o Chelsea, também na decisão por pênaltis.

Diante dos 'Seagulls', equipe que tem sido a surpresa deste início de temporada (3ª colocada na Premier League) e que enfrentarão novamente no sábado, pelo campeonato inglês, os comandados de Enzo Maresca sofreram, mas foram salvos por duas defesas de Gerónimo Rulli na disputa de pênaltis (4-3 nas penalidades após um empate em 2 a 2 no tempo normal).

O Brighton chegou a abrir 1 a 0 no placar e, depois, 2 a 1, com o francês Georginio Rutter dando uma assistência e, na sequência, marcando um gol.

Os 'Citizens', no entanto, empataram graças a uma cobrança de falta de Rayan Cherki, que desviou em um companheiro de equipe (72').

Na disputa de pênaltis, logo após o goleiro do Brighton, Jason Steele, defender a cobrança de Mateo Kovačić, o ex-goleiro do Olympique de Marselha, Rulli, respondeu com duas defesas seguidas, garantindo a classificação do City para as quartas de final.

Após dois gols de pênalti em um intervalo de poucos minutos, um de Morgan Rogers para os 'Blues' (40') e outro de Cody Gakpo para os 'Reds' (43'), o duelo entre Liverpool e Chelsea também foi decidido em uma longa disputa de pênaltis.

A equipe de Andoni Iraola acabou avançando às quartas de final (1 a 1 no tempo normal e 6-5 nos pênaltis) após o erro decisivo do zagueiro francês do Chelsea, Wesley Fofana, que isolou a bola em sua cobrança.

"Emendar três vitórias em casa é muito importante para nós. Agora é pensar no jogo de domingo contra o Arsenal", declarou o técnico espanhol do Liverpool, Andoni Iraola.

Fofana isolou a última cobrança e o Chelsea foi eliminado pelo Liverpool na Copa da Liga Inglesa em Anfield - Foto: Foto por DARREN STAPLES / AFP

"Quando se chega aos pênaltis, já se sabe que, para um dos dois lados, será uma derrota difícil de digerir. Apresentamos um bom nível, aquele que é necessário para jogar nestes estádios. A Premier League é o nosso principal objetivo", ponderou o técnico do Chelsea, o também espanhol Xabi Alonso.

O Chelsea também perdeu, por lesão, o zagueiro Maxence Lacroix, que deixou o campo com dores na coxa esquerda (46').

Nos outros jogos da noite, o Crystal Palace, que enfrenta dificuldades no campeonato, garantiu a classificação na visita ao Fulham (1-0), e o Bournemouth obteve uma vitória maiúscula diante do Aston Villa (3-0).

Já o Brentford, 6º colocado na Premier League, foi derrotado pelo lanterna do campeonato, o Sunderland (3-2).

Na terça-feira, o resultado de maior destaque havia sido a derrota do Arsenal, atual campeão da Premier League, nos pênaltis diante do modesto Fleetwood Town, da quarta divisão.

Veja também