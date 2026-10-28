City vence Brighton e vai às quartas da Copa da Liga Inglesa; Liverpool elimina Chelsea
Crystal Palace e Bournemouth também se classificaram nesta quarta-feira (28)
Atual campeão, o Manchester City precisou recorrer à disputa de pênaltis para escapar de uma armadilha contra o Brighton, na 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (28), enquanto Liverpool saiu vitorioso do confronto contra o Chelsea, também na decisão por pênaltis.
Diante dos 'Seagulls', equipe que tem sido a surpresa deste início de temporada (3ª colocada na Premier League) e que enfrentarão novamente no sábado, pelo campeonato inglês, os comandados de Enzo Maresca sofreram, mas foram salvos por duas defesas de Gerónimo Rulli na disputa de pênaltis (4-3 nas penalidades após um empate em 2 a 2 no tempo normal).
O Brighton chegou a abrir 1 a 0 no placar e, depois, 2 a 1, com o francês Georginio Rutter dando uma assistência e, na sequência, marcando um gol.
Os 'Citizens', no entanto, empataram graças a uma cobrança de falta de Rayan Cherki, que desviou em um companheiro de equipe (72').
Na disputa de pênaltis, logo após o goleiro do Brighton, Jason Steele, defender a cobrança de Mateo Kovačić, o ex-goleiro do Olympique de Marselha, Rulli, respondeu com duas defesas seguidas, garantindo a classificação do City para as quartas de final.
Após dois gols de pênalti em um intervalo de poucos minutos, um de Morgan Rogers para os 'Blues' (40') e outro de Cody Gakpo para os 'Reds' (43'), o duelo entre Liverpool e Chelsea também foi decidido em uma longa disputa de pênaltis.
A equipe de Andoni Iraola acabou avançando às quartas de final (1 a 1 no tempo normal e 6-5 nos pênaltis) após o erro decisivo do zagueiro francês do Chelsea, Wesley Fofana, que isolou a bola em sua cobrança.
"Emendar três vitórias em casa é muito importante para nós. Agora é pensar no jogo de domingo contra o Arsenal", declarou o técnico espanhol do Liverpool, Andoni Iraola.
"Quando se chega aos pênaltis, já se sabe que, para um dos dois lados, será uma derrota difícil de digerir. Apresentamos um bom nível, aquele que é necessário para jogar nestes estádios. A Premier League é o nosso principal objetivo", ponderou o técnico do Chelsea, o também espanhol Xabi Alonso.
O Chelsea também perdeu, por lesão, o zagueiro Maxence Lacroix, que deixou o campo com dores na coxa esquerda (46').
Nos outros jogos da noite, o Crystal Palace, que enfrenta dificuldades no campeonato, garantiu a classificação na visita ao Fulham (1-0), e o Bournemouth obteve uma vitória maiúscula diante do Aston Villa (3-0).
Já o Brentford, 6º colocado na Premier League, foi derrotado pelo lanterna do campeonato, o Sunderland (3-2).
Na terça-feira, o resultado de maior destaque havia sido a derrota do Arsenal, atual campeão da Premier League, nos pênaltis diante do modesto Fleetwood Town, da quarta divisão.