City vence Chelsea fora de casa e se aproxima do líder Arsenal no Inglês

O Manchester City conseguiu uma valiosa vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira (5) fora de casa sobre o Chelsea, no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado foi importante para os 'Citizens' devido ao empate sem gols do líder Arsenal com o Newcastle (3º). Com isso, o City consegue diminuir para cinco pontos sua desvantagem em relação aos 'Gunners' e aumenta para quatro a diferença sobre o terceiro.

O argelino Riyad Mahrez, no minuto 63, foi o autor do único gol da noite, o suficiente para deixar o Chelsea na décima posição da tabela, muito longe da briga pelo título e a dez pontos da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Na rodada passada, os 'Citizens' tinham tropeçado em casa com um empate em 1 a 1 com o Everton. Agora, os três pontos contra os 'Blues' dão novo ânimo à equipe para tentar conquistar novamente a Premier League.

O Chelsea não terá que esperar muito para tentar a revanche contra o Manchester City, já que as duas equipes se reencontram no domingo, dessa fez no Etihad Stadium, pela fase de 32 avos de final da Copa da Inglaterra.

