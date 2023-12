A- A+

Campeonato Inglês City vence Everton de virada e é 4º no Inglês; Chelsea derrota Crystal Palace Jogo dos Citizens foi a primeira partida após o título do Mundial de Clubes

O Manchester City venceu nesta quarta-feira (27) de virada por 3 a 1 em sua visita ao Everton, pela 19ª rodada da Premier League, após a recente conquista do Mundial de Clubes, enquanto o Chelsea conseguiu evitar um novo tropeço ao derrotar o Crystal Palace por 2 a 1.

No Goodison Park, o Everton chegou ao intervalo em vantagem no placar, após o gol do atacante Jack Harrison (29').

Mas no segundo tempo o City acelerou e Phil Foden empatou logo nos primeiros minutos (53'), antes do argentino Julián Álvarez colocar os 'Citizens' na frente (64', de pênalti).

Na reta final, o português Bernardo Silva (86') marcou o gol que garantiu a vitória.

"Temos que acreditar em nós mesmos porque somos uma equipe de ponta", disse Foden.

"Precisávamos desse gol para mudar o jogo, depois dominamos e jogamos um futebol fantástico. Estou muito feliz", acrescentou o jogador.

Com o triunfo desta quarta-feira, o City, que ainda tem pendente o jogo da 18ª rodada é o quarto colocado com 37 pontos, cinco a menos que o líder Liverpool, mas está apenas três atrás do Arsenal (2º), que fechará a rodada na quinta-feira recebendo o West Ham (7º).

A vitória é tranquilizadora para os jogadores comandados pelo técnico Pep Guardiola, que buscam um quarto título consecutivo da Premier League, algo sem precedentes, mas venceram apenas um dos últimos seis jogos do campeonato.

Já o Everton, atolado na luta pela permanência na elite do futebol inglês após a dura penalização, com a perda de 10 pontos, aplicada em outubro, sofre a segunda derrota consecutiva depois de uma boa sequência de resultados que deixa os 'Toffees' no 17º lugar com 16 pontos, apenas um acima do Luton, o primeiro time na zona de rebaixamento e que disputou um jogo a menos.

- Chelsea vence no sufoco -

Em outra partida desta quarta-feira, o Chelsea, mostrando mais uma vez um futebol pouco convincente, conseguiu uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Crystal Palace.

O atacante Noni Madueke marcou o gol da vitória de pênalti nos últimos instantes (89'), após uma falta sofrida por ele mesmo e cometida pelo meia-atacante Eberechi Eze.

A equipe comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, com 25 pontos (7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas), consegue assim subir à 10ª posição.

"Quando se vem de um resultado ruim é sempre difícil jogar", disse Pochettino sobre a importância desta vitória.

Depois de uma primeira metade de temporada com maus resultados, o treinador argentino terá o seu elenco reforçado com a volta após lesão do atacante francês Christopher Nkunku, que marcou o primeiro gol como 'blue' na última rodada e que foi titular pela primeira vez nesta quarta-feira.

"Ele precisa se adaptar à equipe e à Premier League, mas jogou mais de 60 minutos e foi um passo importante para ele", acrescentou Pochettino em entrevista ao site do Chelsea.

Já o Crystal Palace (18 pontos) se mantém no 15º lugar, com apenas três pontos de vantagem sobre o Luton, a primeira equipe na zona de rebaixamento (18º) e que disputou um jogo a menos.

Afetados por suspensões e diversas lesões, os 'Blues' sairam na frente com um gol do ucraniano Mykhailo Mudryk (13').

Os 'Eagles' responderam antes do intervalo com uma grande jogada do francês Michael Olise nos descontos da primeira etapa.

Mas o Crystal Palace não conseguiu evitar acumular um oitavo jogo sem vitória (5 derrotas e 3 empates).

Mais cedo, o Wolverhampton (11º) goleou o Brentford (14º) por 4 a 1, com uma dobradinha do sul-coreano Hwang Hee-Chan no primeiro tempo (14' e 28').

A 19ª rodada termina nesta quinta-feira com os duelos Brighton x Tottenham e Arsenal x West Ham.

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Terça-feira:

Newcastle - Nottingham 1 - 3

AFC Bournemouth - Fulham 3 - 0

Sheffield United - Luton Town 2 - 3

Burnley - Liverpool 0 - 2

Manchester United - Aston Villa 3 - 2

- Quarta-feira:

Brentford - Wolverhampton 1 - 4

Chelsea - Crystal Palace 2 - 1

Everton - Manchester City 1 - 3

- Quinta-feira:

(16h30) Brighton - Tottenham

(17h15) Arsenal - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 42 19 12 6 1 39 16 23

2. Arsenal 40 18 12 4 2 36 16 20

3. Aston Villa 39 19 12 3 4 40 25 15

4. Manchester City 37 18 11 4 3 43 21 22

5. Tottenham 36 18 11 3 4 37 24 13

6. Manchester United 31 19 10 1 8 21 25 -4

7. West Ham 30 18 9 3 6 31 30 1

8. Newcastle 29 19 9 2 8 37 25 12

9. Brighton 27 18 7 6 5 34 31 3

10. Chelsea 25 19 7 4 8 31 29 2

11. Wolverhampton 25 19 7 4 8 27 31 -4

12. AFC Bournemouth 25 18 7 4 7 27 32 -5

13. Fulham 21 19 6 3 10 26 34 -8

14. Brentford 19 18 5 4 9 25 28 -3

15. Crystal Palace 18 19 4 6 9 19 28 -9

16. Nottingham 17 19 4 5 10 22 34 -12

17. Everton 16 19 8 2 9 24 25 -1

18. Luton Town 15 18 4 3 11 21 34 -13

19. Burnley 11 19 3 2 14 18 38 -20

20. Sheffield United 9 19 2 3 14 15 47 -32

