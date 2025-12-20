A- A+

premier league City vence West Ham (3-0) com dois gols de Haaland e é líder provisório do Inglês

Com dois gols do atacante norueguês Erling Haaland, o Manchester City derrotou o West Ham por 3 a 0, pela 17ª rodada da Premier League, resultado que coloca os 'citizens' na liderança provisória, enquanto aguardam o jogo do Arsenal contra o Everton, que acontece também neste sábado (20).

Após balançar a rede uma vez em cada tempo (5' e 69'), Haaland chegou a 19 gols na liga, em uma vitória que também contou com um gol de Tijjani Reijnders (aos 38 minutos).

Com seu primeiro gol, o norueguês igualou a marca de 103 gols de Cristiano Ronaldo... embora tenha precisado de 122 jogos a menos que o craque português para atingir esse feito. Em seguida, ele aumentou sua conta para 104 gols.

Aguardando o resultado da partida entre Arsenal (36 pontos) e Everton, às 17h00 (horário de Brasília), o City é o novo líder com 37 pontos.

Além disso, a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola conquistou sua sétima vitória consecutiva em todas as competições, um feito que não alcançava desde a impressionante sequência de vitórias em abril e maio de 2024, durante a reta final daquela temporada.



Chelsea arranca empate

Mais cedo, o Chelsea reagiu na visita ao Newcastle, após estar perdendo por 2 a 0, e conseguiu um empate em 2 a 2.

No estádio St James' Park, dois gols do atacante alemão Nick Woltemade (4' e 20') colocaram os 'Magpies' em vantagem no primeiro tempo, levantando a torcida local.

Mas os londrinos reagiram na segunda etapa com gols de Reece James (49') e do atacante brasileiro João Pedro (66').

Os últimos 30 minutos da partida foram movimentados, com chances para ambos os lados, sendo a mais clara para o time da casa, em um chute forte do ponta-esquerda Harvey Barnes (85').

O ponto conquistado é insuficiente para os objetivos das duas equipes: o Chelsea (4º, 29 pontos) pode ficar a 10 pontos do líder Arsenal (36 pontos) caso os 'Gunners' vençam o Everton, enquanto o Newcastle permanece no meio da tabela (11º, 23 pontos).

"Acho que, depois do primeiro tempo, eles mereciam vencer o jogo, com certeza. Do meu ponto de vista, depois do segundo tempo, nós merecemos vencer. Essa é a minha opinião", disse o técnico do Chelsea, Enzo Maresca.

"Depois do segundo gol que marcamos, tivemos três ou quatro chances claras de marcar mais um, mas, no geral, acho que o empate foi justo".

Em outras partidas, o Bournemouth (14º) sofreu um empate amargo, na visita ao Burnley (19º) que fez 1 a 1 nos acréscimos.

O Brentford venceu por 2 a 0 o lanterna Wolverhampton fora de casa, com dois gols de Keane Lewis-Potter, enquanto Brighton (9º) e Sunderland (5º) empataram sem gols.

O Sunderland não pôde contar com seis jogadores que partiram para disputar a Copa Africana de Nações pelas próximas semanas.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês (horário de brasília) e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Chelsea 2 - 2

AFC Bournemouth - Burnley 1 - 1

Manchester City - West Ham 3 - 0

Wolverhampton - Brentford 0 - 2

Brighton - Sunderland 0 - 0

Tottenham - Liverpool

(17h00) Everton - Arsenal

Leeds - Crystal Palace

- Domingo:

(13h30) Aston Villa - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Fulham - Nottingham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 37 17 12 1 4 41 16 25

2. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20

3. Aston Villa 33 16 10 3 3 25 17 8

4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12

5. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2

6. Crystal Palace 26 16 7 5 4 20 15 5

7. Manchester United 26 16 7 5 4 30 26 4

8. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2

9. Brighton 24 17 6 6 5 25 23 2

10. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1

11. Newcastle 23 17 6 5 6 23 22 1

12. Brentford 23 17 7 2 8 24 25 -1

13. Tottenham 22 16 6 4 6 25 21 4

14. AFC Bournemouth 22 17 5 7 5 26 29 -3

15. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3

16. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8

17. Leeds 16 16 4 4 8 20 30 -10

18. West Ham 13 17 3 4 10 19 35 -16

19. Burnley 11 17 3 2 12 19 34 -15

20. Wolverhampton 2 17 0 2 15 9 37 -28

