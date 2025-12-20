City vence West Ham (3-0) com dois gols de Haaland e é líder provisório do Inglês
Com dois gols do atacante norueguês Erling Haaland, o Manchester City derrotou o West Ham por 3 a 0, pela 17ª rodada da Premier League, resultado que coloca os 'citizens' na liderança provisória, enquanto aguardam o jogo do Arsenal contra o Everton, que acontece também neste sábado (20).
Após balançar a rede uma vez em cada tempo (5' e 69'), Haaland chegou a 19 gols na liga, em uma vitória que também contou com um gol de Tijjani Reijnders (aos 38 minutos).
Com seu primeiro gol, o norueguês igualou a marca de 103 gols de Cristiano Ronaldo... embora tenha precisado de 122 jogos a menos que o craque português para atingir esse feito. Em seguida, ele aumentou sua conta para 104 gols.
Aguardando o resultado da partida entre Arsenal (36 pontos) e Everton, às 17h00 (horário de Brasília), o City é o novo líder com 37 pontos.
Além disso, a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola conquistou sua sétima vitória consecutiva em todas as competições, um feito que não alcançava desde a impressionante sequência de vitórias em abril e maio de 2024, durante a reta final daquela temporada.
Chelsea arranca empate
Mais cedo, o Chelsea reagiu na visita ao Newcastle, após estar perdendo por 2 a 0, e conseguiu um empate em 2 a 2.
No estádio St James' Park, dois gols do atacante alemão Nick Woltemade (4' e 20') colocaram os 'Magpies' em vantagem no primeiro tempo, levantando a torcida local.
Mas os londrinos reagiram na segunda etapa com gols de Reece James (49') e do atacante brasileiro João Pedro (66').
Os últimos 30 minutos da partida foram movimentados, com chances para ambos os lados, sendo a mais clara para o time da casa, em um chute forte do ponta-esquerda Harvey Barnes (85').
O ponto conquistado é insuficiente para os objetivos das duas equipes: o Chelsea (4º, 29 pontos) pode ficar a 10 pontos do líder Arsenal (36 pontos) caso os 'Gunners' vençam o Everton, enquanto o Newcastle permanece no meio da tabela (11º, 23 pontos).
"Acho que, depois do primeiro tempo, eles mereciam vencer o jogo, com certeza. Do meu ponto de vista, depois do segundo tempo, nós merecemos vencer. Essa é a minha opinião", disse o técnico do Chelsea, Enzo Maresca.
"Depois do segundo gol que marcamos, tivemos três ou quatro chances claras de marcar mais um, mas, no geral, acho que o empate foi justo".
Em outras partidas, o Bournemouth (14º) sofreu um empate amargo, na visita ao Burnley (19º) que fez 1 a 1 nos acréscimos.
O Brentford venceu por 2 a 0 o lanterna Wolverhampton fora de casa, com dois gols de Keane Lewis-Potter, enquanto Brighton (9º) e Sunderland (5º) empataram sem gols.
O Sunderland não pôde contar com seis jogadores que partiram para disputar a Copa Africana de Nações pelas próximas semanas.
Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês (horário de brasília) e classificação:
- Sábado:
Newcastle - Chelsea 2 - 2
AFC Bournemouth - Burnley 1 - 1
Manchester City - West Ham 3 - 0
Wolverhampton - Brentford 0 - 2
Brighton - Sunderland 0 - 0
Tottenham - Liverpool
(17h00) Everton - Arsenal
Leeds - Crystal Palace
- Domingo:
(13h30) Aston Villa - Manchester United
- Segunda-feira:
(17h00) Fulham - Nottingham
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Manchester City 37 17 12 1 4 41 16 25
2. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20
3. Aston Villa 33 16 10 3 3 25 17 8
4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12
5. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2
6. Crystal Palace 26 16 7 5 4 20 15 5
7. Manchester United 26 16 7 5 4 30 26 4
8. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2
9. Brighton 24 17 6 6 5 25 23 2
10. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1
11. Newcastle 23 17 6 5 6 23 22 1
12. Brentford 23 17 7 2 8 24 25 -1
13. Tottenham 22 16 6 4 6 25 21 4
14. AFC Bournemouth 22 17 5 7 5 26 29 -3
15. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3
16. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8
17. Leeds 16 16 4 4 8 20 30 -10
18. West Ham 13 17 3 4 10 19 35 -16
19. Burnley 11 17 3 2 12 19 34 -15
20. Wolverhampton 2 17 0 2 15 9 37 -28