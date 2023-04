City x Bayern e Benfica x Inter; saiba onde assistir aos jogos da Champions desta terça-feira (11)

A- A+

Se aproximando da reta final de competição, nesta terça-feira (11) serão realizadas as primeiras partidas das quartas de finais da Champions League. Somando os títulos das equipes envolvidas, ao todo 11 títulos serão defendidos nos jogos de ida da fase atual. Em Lisboa, o Benfica recebe a Inter de Milão, enquanto que o Manchester City enfrenta o Bayern de Munique em casa. Ambas as partidas começam às 16h e terão transmissões do canais Space e TNT, respectivamente.

Benfica e Inter em busca de antigas glórias

Donos de cinco títulos, três da Inter e dois do Benfica, as equipes buscam em 2023 retomar os protagonismos que tiveram anos atrás. Lusitanos e Italianos há anos não conseguem avançar nas fases mais derradeiras da Champions League. Em comum, a última vez que ambos conseguiram passar das quartas de final, chegaram na final do torneio.

Na distante temporada de 1989/1990, dentro de um formato mais enxuto, foi a última vez que os Encarnados passaram da atual fase, quando eliminaram o Dnipro, da ex-União Soviética. Na ocasião, o Benfica chegou até a final, mas foi derrotado pelo Milan do treinador Arrigo Sacchi e do trio holandês, Van Basten, Gullit e Rijkaard.

Por outro lado, a Inter de Milão desde 2009/2010 não consegue uma campanha de destaque na Liga dos Campeões. Na última vez que conseguiu passar das quartas, comandados por José Mourinho e com um time muito equilibrado, a equipe nerazzurri bateu o Bayern de Munique na final e conquistou o terceiro título.

Virtuais campeões portugueses, o Benfica foi derrotado no clássico diante do Porto no Estádio da Luz na última sexta-feira (7). Para o duelo contra a Inter, os Benfiquistas terão desfalques importantes. Titular da lateral direita, Jonathan Bah foi substituído ainda no primeiro tempo no clássico e não deve jogar, já na lateral esquerda, Grimaldo ainda é dúvida. Além disso, Otamendi está cumprindo suspensão automática.

Em queda na temporada, a Inter de Milão não vence há mais de um mês. Também na sexta-feira, o time de Milão empatou fora de casa contra a Salernitana por 1x1. Para a partida, a equipe interista terá os desfalques já confirmados de Calhanoglu e Skriniar, ambos lesionados.

Pep Guardiola reencontra o Bayern de Munique

Em um dos confrontos mais equilibrados e que gera grandes expectativas pelas qualidades dos elencos, Manchester City e Bayern de Munique coloca Pep Guardiola frente a frente contra sua ex-equipe. O treinador espanhol entra com um grande peso sobre os ombros. Desde 2016 na Inglaterra, Guardiola chegou ao City tendo como principal objetivo dar o título da Champions aos Citizens. Porém, a cada temporada o sonho vem sendo adiado.

Se o treinador do City tem muito tempo de casa, o do Bayern é um recém-chegado. Thomas Tuchel chegou no final do mês de março, substituindo Julian Nagelsmann. Campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea em 2021, Tuchel atuou em apenas três partidas com os bávaros, conquistando duas vitórias no Campeonato Alemão e sendo eliminado de forma surpreendente na Copa da Alemanha.

City e Bayern têm poucos jogos entre si, ao todo apenas seis confrontos são registrados, com três vitórias para cada lado. Há quase dez anos sem se enfrentar, esse será o primeiro confronto entre as equipes na fase de mata-mata.

Onde assistir:

- Benfica x Internazionale - Space/HBO Max

- Manchester City x Bayern de Munique - TNT Sports/HBO Max e SBT

Horário: 16h

Veja também

Blog Que Golaço O Leão rugiu alto pra cima da FPF