A- A+

Futebol Clássico das bolas paradas: Sport e Náutico se destacam no quesito em 2023 Leão tem o melhor ataque do Brasil em 2023, com 38 gols, sendo 12 originados em bola parada; Timbu marcou oito de 22 no mesmo recorte

A bola parada pode decidir o Clássico dos Clássicos deste sábado (4), nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. O fundamento tem sido decisivo tanto para o Náutico como para o Sport na temporada. Em especial, com a ajuda de Luciano Juba, no Leão, e Souza, no Timbu.



Melhor ataque do Brasil na temporada, com 38 gols, o Sport marcou 12 com origem de bola parada. O meia Luciano Juba é o principal responsável pelos bons números. O camisa 46 marcou três gols de falta, além de fazer um de pênalti. Nos escanteios, ele já serviu Gabriel Santos, Fabinho e Sabino (2). Na faltas, deu assistência para Rafael Thyere. Os demais lances foram o gol de pênalti de Ronaldo e as bolas na rede de Gabriel Santos e Sabino após escanteios cobrados por Edinho e Juan Xavier, respectivamente.



No Náutico, Souza foi o responsável por marcar um gol de falta e outro de pênalti. Além disso, o meia foi o responsável por cobrar as faltas que se transformaram nos gols de Denilson, Victor Ferraz, Matheus Carvalho e um contra de Railan. Jael, de pênalti, e Jean Mangabeira, após escanteio de Kayon, fecham a série.



O Náutico é o atual vice-líder do Grupo B, com 10 pontos. O Sport também está em segundo, mas do A, com nove. No primeiro confronto dos times em 2023, pelo Campeonato Pernambucano, as esquipes empataram em 2x2, nos Aflitos.





Gols em bola parada do Sport



Sport 2x0 Petrolina – Campeonato Pernambucano

- Escanteio de Luciano Juba e gol de Gabriel Santos



Salgueiro 1x2 Sport – Campeonato Pernambucano

- Gol de falta de Luciano Juba / Gol de pênalti de Ronaldo

Sport 2x0 ABC – Copa do Nordeste

- Escanteio de Luciano Juba e gol de Sabino



Sport 6x1 Belo Jardim – Campeonato Pernambucano

- Escanteio de Edinho e gol de Rafael Thyere

- Escanteio de Luciano Juba e gol de Sabino

- Escanteio de Luciano Juba e gol de Fabinho



Sport 4x1 Afogados – Campeonato Pernambucano

- Falta de Luciano Juba e gol de Rafael Thyere

Sport 6x0 Bahia – Copa do Nordeste

- Gol de falta de Luciano Juba

- Gol de pênalti de Luciano Juba

- Escanteio de Juan Xavier e gol de Sabino



Sport 5x0 Íbis

- Gol de falta de Luciano Juba



Gols em bola parada do Náutico



Náutico 2x0 Belo Jardim – Campeonato Pernambucano

- Souza cobra falta e, na sequência do lance, Matheus Carvalho marca

Retrô 1x1 Náutico – Copa do Nordeste

- Gol de pênalti de Souza



Náutico 2x2 CRB – Copa do Nordeste

- Gol de falta de Souza

Vitória 2x3 Náutico – Copa do Nordeste

- Gol de Victor Ferraz, após cobrança de falta de Victor Ferraz

- Gol contra de Railan, após cobrança de falta de Victor Ferraz

- Gol de Jean Mangabeira, após escanteio de Kayon



Fortaleza 2x1 Náutico – Copa do Nordeste

- Gol de pênalti de Jael

São Bernardo/SP 0x1 Náutico – Copa do Brasil

- Souza cobra falta de Denilson marca

Veja também

Tênis Djokovic sofre 1ª derrota em 2023, Medvedev-Rublev farão final em Dubai