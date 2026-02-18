A- A+

futebol Clássico das Emoções coleciona polêmicas com arbitragem em 2026; relembre lances Na primeira fase, o Santa Cruz ficou na bronca com expulsão. No duelo de ida da semifinal, reclamação foi do Náutico também por supostos erros em faltas que poderiam gerar expulsões

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) ainda não definiu a equipe de arbitragem e a do VAR que estará trabalhando no Clássico das Emoções deste domingo (22), entre Náutico e Santa Cruz, nos Aflitos, pelo duelo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. Mas uma coisa é certa: os profissionais já entrarão em um ambiente de pressão por conta dos duelos passados.

Polêmicas

Na primeira fase, na Arena de Pernambuco, o Náutico goleou o Santa por 4x0. Resultado que os tricolores atribuíram em boa parte à arbitragem. O CEO do clube, Pedro Henriques, reclamou da atuação do árbitro Rodrigo Pereira por conta do lance que gerou a expulsão de Matheus Vinícius, após cotovelada em Júnior Todinho.

Depois, indicou que o profissional do apito deveria ter parado a jogada que antecedeu o gol de Vinícius, o segundo da partida, para atender Alex Ruan, que sofreu um pisão de um companheiro de equipe. Além disso, Henriques chegou a dizer que o atacante Paulo Sérgio deveria ter sido expulso por uma mão no rosto em Israel.

O segundo clássico entre Santa e Náutico aconteceu pelo duelo de ida da semifinal. O Timbu venceu por 1x0, novamente na Arena. Mesmo com o resultado, foi a vez de os alvirrubros ficarem na bronca com a arbitragem.

Quirino, em um carrinho dado no goleiro Guruceaga, e Matheus Vinícius, em falta em Dodô (lance que originou uma penalidade), deveriam ter sido expulsos na visão dos alvirrubros. Vale lembrar que o pênalti para o Náutico só foi marcado posteriormente após consulta ao VAR. Bruno Arleu foi o árbitro da partida e Heber Roberto Lopes estava operando a arbitragem de vídeo.

“Deveria ter chamado o VAR no lance do Quirino e o do Balotelli com o Todinho, mas o árbitro amenizou”, lamentou o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos.

No ano passado, na primeira fase do Pernambucano, o clássico também foi marcado por polêmica na arbitragem. Sem o recurso do VAR no período, o Timbu venceu o Santa Cruz por 2x1, nos Aflitos. O gol que garantiu a vitória alvirrubra, marcado por Paulo Sérgio, saiu de um lance em que Bruno Mezenga dominou a bola com o braço. Após o caso, a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (CEAF) comunicou o afastamento da árbitra Deborah Cecília e do assistente José Romão.

Volta

Com a vantagem por 1x0, basta ao Náutico empatar com o Santa Cruz para avançar até a final. No outro duelo da fase, o Sport recebe o Retrô, na Ilha do Retiro. O Leão também ganhou pelo placar mínimo e passa de fase em caso de resultado de igualdade.

Veja também