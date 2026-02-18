Qua, 18 de Fevereiro

futebol

Clássico das Emoções coleciona polêmicas com arbitragem em 2026; relembre lances

Na primeira fase, o Santa Cruz ficou na bronca com expulsão. No duelo de ida da semifinal, reclamação foi do Náutico também por supostos erros em faltas que poderiam gerar expulsões

Arbitragem de Santa Cruz 0x4 NáuticoArbitragem de Santa Cruz 0x4 Náutico - Foto: Rafael Melo/FPF

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) ainda não definiu a equipe de arbitragem e a do VAR que estará trabalhando no Clássico das Emoções deste domingo (22), entre Náutico e Santa Cruz, nos Aflitos, pelo duelo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. Mas uma coisa é certa: os profissionais já entrarão em um ambiente de pressão por conta dos duelos passados.

Leia também

Polêmicas

Na primeira fase, na Arena de Pernambuco, o Náutico goleou o Santa por 4x0. Resultado que os tricolores atribuíram em boa parte à arbitragem. O CEO do clube, Pedro Henriques, reclamou da atuação do árbitro Rodrigo Pereira por conta do lance que gerou a expulsão de Matheus Vinícius, após cotovelada em Júnior Todinho.

Depois, indicou que o profissional do apito deveria ter parado a jogada que antecedeu o gol de Vinícius, o segundo da partida, para atender Alex Ruan, que sofreu um pisão de um companheiro de equipe. Além disso, Henriques chegou a dizer que o atacante Paulo Sérgio deveria ter sido expulso por uma mão no rosto em Israel.

O segundo clássico entre Santa e Náutico aconteceu pelo duelo de ida da semifinal. O Timbu venceu por 1x0, novamente na Arena. Mesmo com o resultado, foi a vez de os alvirrubros ficarem na bronca com a arbitragem.

Quirino, em um carrinho dado no goleiro Guruceaga, e Matheus Vinícius, em falta em Dodô (lance que originou uma penalidade), deveriam ter sido expulsos na visão dos alvirrubros. Vale lembrar que o pênalti para o Náutico só foi marcado posteriormente após consulta ao VAR. Bruno Arleu foi o árbitro da partida e Heber Roberto Lopes estava operando a arbitragem de vídeo.

“Deveria ter chamado o VAR no lance do Quirino e o do Balotelli com o Todinho, mas o árbitro amenizou”, lamentou o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos.

No ano passado, na primeira fase do Pernambucano, o clássico também foi marcado por polêmica na arbitragem. Sem o recurso do VAR no período, o Timbu venceu o Santa Cruz por 2x1, nos Aflitos. O gol que garantiu a vitória alvirrubra, marcado por Paulo Sérgio, saiu de um lance em que Bruno Mezenga dominou a bola com o braço. Após o caso, a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (CEAF) comunicou o afastamento da árbitra Deborah Cecília e do assistente José Romão.

Volta

Com a vantagem por 1x0, basta ao Náutico empatar com o Santa Cruz para avançar até a final. No outro duelo da fase, o Sport recebe o Retrô, na Ilha do Retiro. O Leão também ganhou pelo placar mínimo e passa de fase em caso de resultado de igualdade.

