Clássico das Emoções: confira escalações e onde assistir ao jogo entre Náutico e Santa Cruz

O Carnaval acabou, mas o tempo de festejar pode ser prolongado por mais alguns dias para alvirrubros ou tricolores. Um dos lados vai terminar o fim de semana alegre com a classificação do clube de coração à final do Campeonato Pernambucano. Neste domingo (22), nos Aflitos, o Náutico recebe o Santa Cruz, pelo duelo da volta da semifinal. Na ida, o Timbu ganhou por 1x0, na Arena de Pernambuco, e precisa apenas de um empate para chegar à decisão.

Náutico



Mesmo com a vantagem na primeira parte da eliminatória e vindo de outro resultado positivo diante do Santa Cruz, no 4x0 construído na fase de pontos corridos, o Náutico rechaça o clima de favoritismo.



“Nós estamos sendo colocados como favoritos, mas não nos entendemos assim. A crítica, os torcedores nossos ou deles entenderem que existe um favorito faz parte, mas o principal aspecto é que precisamos chegar à final em função dos objetivos que conquistaremos para o próximo ano. Será uma partida decisiva, independente de ser um clássico, mas que se torna ainda mais por ser um clássico. Nosso nível de confiança está alto. Estaremos em casa e a presença do torcedor será fundamental”, afirmou o técnico Guilherme dos Anjos.





Para a partida, o Náutico tem duas dúvidas: o goleiro Muriel e o zagueiro Mateus Silva. Ambos saíram machucados do jogo de ida e podem desfalcar a equipe.



“Eles estão em transição e esperamos contar com os dois. Mateus tem uma questão da articulação. Teve um problema também no ligamento, mas é pequeno e tudo está condicionado ao nível de dor, de tirar o inchaço e trabalhar a mobilidade do tornozelo. Já Muriel tem um caso mais específico, muscular, e respeitamos alguns processos. Se ele passar por alguns critérios, terá possibilidade de jogo”, afirmou.

Caso a dupla não tenha condições de jogo, o goleiro Guruceaga e o zagueiro Wanderson devem ser escolhidos para começarem entre os titulares.



Santa Cruz



Necessitando de uma vitória por dois gols de diferença para avançar ainda no tempo normal, o discurso no Arruda é de que não há nada perdido, ainda que os prognósticos não sejam favoráveis nos últimos jogos. O treinador Fábio Cortez afirma que o Santa tem totais condições de sair da casa do adversário classificado e falar em surpreender.

"Continuo reafirmando que nosso time tem totais condições de reverter esse placar e nossa equipe está pronta para isso. O Náutico é uma equipe de qualidade, assim como a nossa. Por isso, digo que o placar está em aberto e temos totais condições de reverter", discursou o técnico tricolor.

Sem vencer o rival há dez jogos, sendo seis vitórias do Náutico e quatro empates, a expectativa do comandante é de quebrar essa barreira na hora certa, no jogo que define tudo no Estadual.



“Tabu foi feito para ser quebrado, assim como contrato (risos). O que é dito dentro do clube é que, nesses momentos, a gente tem que aparecer. É preciso querer e gostar de jogar [grandes jogos], os grandes profissionais querem os jogos que chamam atenção.

Com cerca de dez dias de preparação para o jogo de volta, a rotina de treinos aumentou a confiança do elenco tricolor. Dentro de campo, a expectativa é de poucas mudanças na formação inicial e uma possível novidade pode ser no ataque com a entrada de Renato no lugar de Vitinho.

Ficha técnica



Náutico

Muriel (Guruceaga); Reginaldo (Arnaldo), Mateus Silva (Wanderson), Igor Pereira e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Junior Todinho e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos



Santa Cruz

Rokenedy; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Willan Jr. e Patrick Allan; Quirino e Renato (Vitinho)



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Paulo César Zanovelli (FIFA-MG)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (Master-MS) e Fábio Pereira (Master-TO)

VAR: Pablo Ramon (Master-RN)

Transmissão: TV Globo, TV FPF e Canal GOAT

