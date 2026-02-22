Dom, 22 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo21/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Clássico das Emoções: confira escalações e onde assistir ao jogo entre Náutico e Santa Cruz

Duelo será disputado nos Aflitos, pela semifinal do Campeonato Pernambucano 2026

Reportar Erro
Clássico das Emoções decidirá um finalista do Pernambucano 2026Clássico das Emoções decidirá um finalista do Pernambucano 2026 - Foto: Rafael Vieira/CNC

O Carnaval acabou, mas o tempo de festejar pode ser prolongado por mais alguns dias para alvirrubros ou tricolores. Um dos lados vai terminar o fim de semana alegre com a classificação do clube de coração à final do Campeonato Pernambucano. Neste domingo (22), nos Aflitos, o Náutico recebe o Santa Cruz, pelo duelo da volta da semifinal. Na ida, o Timbu ganhou por 1x0, na Arena de Pernambuco, e precisa apenas de um empate para chegar à decisão.

Náutico

Mesmo com a vantagem na primeira parte da eliminatória e vindo de outro resultado positivo diante do Santa Cruz, no 4x0 construído na fase de pontos corridos, o Náutico rechaça o clima de favoritismo.

“Nós estamos sendo colocados como favoritos, mas não nos entendemos assim. A crítica, os torcedores nossos ou deles entenderem que existe um favorito faz parte, mas o principal aspecto é que precisamos chegar à final em função dos objetivos que conquistaremos para o próximo ano. Será uma partida decisiva, independente de ser um clássico, mas que se torna ainda mais por ser um clássico. Nosso nível de confiança está alto. Estaremos em casa e a presença do torcedor será fundamental”, afirmou o técnico Guilherme dos Anjos.

Leia também

• Santa Cruz: Cortez revela que elenco renunciou ao 'bicho' e deixou tudo para uma possível final

• Fim de jejum, briga por título e Nordestão: o que está em jogo para o Santa na semifinal do Estadual

• Artilheiro do Pernambucano 2026, Paulo Sérgio busca 30º gol com a camisa do Náutico



Para a partida, o Náutico tem duas dúvidas: o goleiro Muriel e o zagueiro Mateus Silva. Ambos saíram machucados do jogo de ida e podem desfalcar a equipe.

“Eles estão em transição e esperamos contar com os dois. Mateus tem uma questão da articulação. Teve um problema também no ligamento, mas é pequeno e tudo está condicionado ao nível de dor, de tirar o inchaço e trabalhar a mobilidade do tornozelo. Já Muriel tem um caso mais específico, muscular, e respeitamos alguns processos. Se ele passar por alguns critérios, terá possibilidade de jogo”, afirmou.

Caso a dupla não tenha condições de jogo, o goleiro Guruceaga e o zagueiro Wanderson devem ser escolhidos para começarem entre os titulares. 

Santa Cruz

Necessitando de uma vitória por dois gols de diferença para avançar ainda no tempo normal, o discurso no Arruda é de que não há nada perdido, ainda que os prognósticos não sejam favoráveis nos últimos jogos. O treinador Fábio Cortez afirma que o Santa tem totais condições de sair da casa do adversário classificado e falar em surpreender. 

"Continuo reafirmando que nosso time tem totais condições de reverter esse placar e nossa equipe está pronta para isso. O Náutico é uma equipe de qualidade, assim como a nossa. Por isso, digo que o placar está em aberto e temos totais condições de reverter", discursou o técnico tricolor. 

Sem vencer o rival há dez jogos, sendo seis vitórias do Náutico e quatro empates, a expectativa do comandante é de quebrar essa barreira na hora certa, no jogo que define tudo no Estadual. 

“Tabu foi feito para ser quebrado, assim como contrato (risos). O que é dito dentro do clube é que, nesses momentos, a gente tem que aparecer. É preciso querer e gostar de jogar [grandes jogos], os grandes profissionais querem os jogos que chamam atenção.

Com cerca de dez dias de preparação para o jogo de volta, a rotina de treinos aumentou a confiança do elenco tricolor. Dentro de campo, a expectativa é de poucas mudanças na formação inicial e uma possível novidade pode ser no ataque com a entrada de Renato no lugar de Vitinho.  

Ficha técnica

Náutico

Muriel (Guruceaga); Reginaldo (Arnaldo), Mateus Silva (Wanderson), Igor Pereira e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Junior Todinho e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos

Santa Cruz

Rokenedy; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Willan Jr. e Patrick Allan; Quirino e Renato (Vitinho)

Local: Aflitos (Recife/PE)
Horário: 18h
Árbitro: Paulo César Zanovelli (FIFA-MG)
Assistentes: Eduardo Gonçalves (Master-MS) e Fábio Pereira (Master-TO)
VAR: Pablo Ramon (Master-RN)
Transmissão: TV Globo, TV FPF e Canal GOAT

Reportar Erro

Veja também

Newsletter