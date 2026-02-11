A- A+

FUTEBOL Segurança: Clássico das Emoções, na Arena, conta com a operação de 737 policiais militares Área interna do estádio terá 109 policiais do Batalhão de Choque e da Companhia Independente de Policiamento com Cães

A Polícia Militar de Pernambuco lançará 737 policiais militares para garantir a segurança na partida entre Santa Cruz x Náutico, que acontece nesta quarta (11), às 20h, na Arena de Pernambuco.

A área interna do estádio contará com 109 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independe de Policiamento com Cães (CIPCães).

Sob o comando do 20° BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 628 policiais que farão a segurança dos torcedores.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

Veja também