A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Clássico das Emoções: Santa Cruz e Náutico se enfrentam no Pernambucano Sub-20 Partida será realizada neste domingo (5), no estádio do Arruda, às 15h (horário de Brasília)

Santa Cruz e Náutico entram em campo neste domingo (5), às 15h, no estádio do Arruda. O Clássico das Emoções, válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20, contará com a presença das duas torcidas.

A entrada da torcida tricolor será pelo portão 3. Já os Alvirrubros, entrarão pelo portão 6. Para acompanhar o Clássico no Arruda, basta levar 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade.

#Sub20 | No próximo domingo o Santa Cruz irá enfrentar o Náutico, no Arruda, às 15h, pelo Pernambucano. Para assistir ao Clássico das Emoções, basta trazer 1kg de alimento não perecível. A entrada da torcida coral será pelo portão 3, enquanto a da torcida visitante será pelo… pic.twitter.com/xQI5bdLOsH — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 30, 2024

Cobra Coral no campeonato

Integrante do Grupo A, o Santa Cruz está na vice-liderança do Estadual, com seis pontos conquistados em dois jogos, um aproveitamento de 100%. São sete gols marcados e apenas três sofridos. Na primeira rodada, a equipe venceu o Sete de Setembro por 4 a 1. Na segunda, bateu o Águia, de virada, por 3 a 2.

Timbu no campeonato

Também no Grupo A, o Náutico é o líder da competição. O Timbu venceu todos os três jogos, somando nove pontos. No campeonato, a equipe Alvirrubra levou apenas um gol até o momento. Na primeira rodada, venceu o Santa Fé por 4 a 1. Na segunda e na terceira, venceu o Porto e o Sete de Setembro, respectivamente.

Veja também

LIGA DOS CAMPEÕES PSG e Borussia Dortmund decidem o primeiro finalista da Champions League; veja onde assistir duelo