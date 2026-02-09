A- A+

Futebol Clássico das Emoções será na quarta-feira, garante presidente da FPF Evandro Carvalho destacou que o primeiro jogo entre Santa Cruz e Náutico, pelas semifinais do Campeonato Pernambucano, será nesta semana; local ainda está indefinido

Após Náutico e Sport se posicionarem contrários à possibilidade de os jogos de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano serem adiados para a próxima semana, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, confirmou à reportagem da Folha de Pernambuco que um dos duelos da etapa, entre o Timbu e o Santa Cruz, será mantido para esta quarta-feira (11). Leão e Retrô devem atuar na quinta-feira (12).

Com a definição da data, resta saber qual será o local que vai receber a partida. A Arena de Pernambuco está impossibilitada de sediar o jogo por conta das condições do gramado.

Sendo assim, o Santa Cruz, mandante do duelo, tem trabalhado com dois cenários: mandar a partida para fora do estado ou para o Agreste, no Arthur Tavares, em Bonito - para essa escolha, porém, seria preciso montar arquibancadas móveis para atender a capacidade mínima de 10 mil lugares estabelecida para as semifinais.

O Santa Cruz, vale citar, não trabalha com a possibilidade de mandar o jogo no Arruda e de portões fechados, como foi nas quartas de final, contra o Decisão. A expectativa é que ainda nesta segunda-feira (9) o clube defina qual será o palco do Clássico das Emoções.

