Futebol Pernambucano Clássico das Emoções válido pela semifinal do Pernambucano terá arbitragem de Paulo César Zanovelli Duelo acontece neste domingo (22), às 18h, nos Aflitos

O Clássico das Emoções entre Náutico e Santa Cruz deste domingo (22), válido pelo jogo de volta da semifinal do Pernambucano 2026, será comandado pelo árbitro Paulo César Zanovelli, do Paraná.

O pedido pela arbitragem FIFA vem sendo solicitado pelo Santa. Ainda no primeiro jogo da semi, o Tricolor bancou a vinda do árbitro Bruno Arleu (FIFA-RJ) e demais assistentes.

A audiência pública da Comissão de Arbitragem de Pernambuco (CEAF-PE) foi realizada nesta sexta-feira (20) e seguiu todos os procedimentos previstos. Conforme a CEAF, a definição da escala levou em consideração a fase da competição, o grau de complexidade e a importância de cada confronto, além da qualificação técnica, do condicionamento físico e do desempenho recente dos árbitros integrantes do quadro estadual.

Náutico x Santa Cruz - escala arbitragem

Árbitro: PAULO CESAR ZANOVELLI (FIFA-MG)

Assistente N.º 1: EDUARDO GONCALVES DA CRUZ (MASTER-MS)

Assistente N.º 2: FABIO PEREIRA (MASTER-TO)

4º Árbitro: THAYSLANE DE MELO (FIFA-SE)

VAR: PABLO RAMON GONCALVES (FIFA-RN)

