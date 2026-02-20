Sex, 20 de Fevereiro

Futebol Pernambucano

Clássico das Emoções válido pela semifinal do Pernambucano terá arbitragem de Paulo César Zanovelli

Duelo acontece neste domingo (22), às 18h, nos Aflitos

Paulo César Zanovelli apita Náutico x Santa Cruz Paulo César Zanovelli apita Náutico x Santa Cruz  - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Clássico das Emoções entre Náutico e Santa Cruz deste domingo (22), válido pelo jogo de volta da semifinal do Pernambucano 2026, será comandado pelo árbitro Paulo César Zanovelli, do Paraná. 

O pedido pela arbitragem FIFA vem sendo solicitado pelo Santa. Ainda no primeiro jogo da semi, o Tricolor bancou a vinda do árbitro Bruno Arleu (FIFA-RJ) e demais assistentes. 

A audiência pública da Comissão de Arbitragem de Pernambuco (CEAF-PE) foi realizada nesta sexta-feira (20) e seguiu todos os procedimentos previstos. Conforme a CEAF, a definição da escala levou em consideração a fase da competição, o grau de complexidade e a importância de cada confronto, além da qualificação técnica, do condicionamento físico e do desempenho recente dos árbitros integrantes do quadro estadual.

Náutico x Santa Cruz - escala arbitragem 

Árbitro: PAULO CESAR ZANOVELLI (FIFA-MG)

Assistente N.º 1: EDUARDO GONCALVES DA CRUZ (MASTER-MS)

Assistente N.º 2: FABIO PEREIRA (MASTER-TO) 

4º Árbitro: THAYSLANE DE MELO (FIFA-SE)

VAR: PABLO RAMON GONCALVES (FIFA-RN) 

 

