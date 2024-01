A- A+

Campeonato Pernambucano Com um gol em cada tempo, Náutico vence o Santa Cruz, no Arruda, pelo Pernambucano Resultado fez o Timbu assumir a liderança do Estadual, com 11 pontos

Clássico das Emoções. O confronto entre Santa Cruz e Náutico, realizado na tarde deste sábado (27), pela 5ª rodada no Campeonato Pernambucano, com 16 mil torcedores no Estádio do Arruda, fez jus ao nome recebido. Em confronto movimentado, com boas chances criadas para ambos os lados, o Timbu foi superior à Cobra Coral e garantiu os três pontos. Com gols de Marcos Júnior e Paulo Sérgio, o Alvirrubro derrotou o Tricolor por 2x1. João Diogo fez o gol de honra da equipe da casa.

O resultado fez o Náutico assumir a liderança do Estadual, com 11 pontos. O Santa Cruz, por sua vez, tem um jogo a menos, mas é o quinto colocado, com seis pontos.

O jogo

Se antes da bola rolar, a torcida tricolor fazia a festa e ofuscava a alvirrubra dentro do Arruda, logo aos dois minutos de jogo, a do Timbu explodiu de alegria silenciando os corais presentes. Na primeira boa chance da partida, Júlio César cobrou falta na área e Marcos Júnior, livre, subiu para colocar o Náutico em vantagem no clássico.

O gol no início jogou um balde de água fria no Santa, enquanto o Náutico passou a se sentir confortável no confronto. O Alvirrubro, inclusive, ficou perto de ampliar o placar. Aos 12 minutos, Rafael Vaz aproveitou a sobra e chutou no canto de André Luiz, que voou para fazer grande intervenção.

Reação coral

Precisando dar uma resposta ao torcedor, o Santa Cruz acordou aos 20 minutos. Em uma sequência de jogadas, igualou o jogo. Primeiro, em bela tabela entre João Diogo e Bortoluzo, o camisa 7 chutou de fora da área, mas Vagner espalmou para escanteio. Na cobrança curta, Matheus Melo levou no fundo e cruzou na medida para João Diogo ganhar por cima e mandar para o fundo das redes.

Na reta final do primeiro tempo, o Náutico ainda teve boa oportunidade com Ray Vanegas, mas o colombiano viu sua cabeçada passar rente ao poste direito de André Luiz.

Segunda etapa de um só time

Na volta do intervalo, Itamar Schulle e Allan Aal voltaram com mudanças no ataque, no intuito de dar fôlego aos seus sistemas ofensivos. Do lado tricolor, Felipe Cardoso deu vaga a Claudinei. Pelo Timbu, Júlio César foi sacado do time para a entrada de Kauan Santos.

Apesar das modificações, foi o Náutico quem marcava presença no campo de ataque, diante de um Santa Cruz abaixo fisicamente. Em bola enfiada por Patrick Allan para Evandro, o atacante ia sair na cara do gol, mas André Luiz se antecipou para afastar o perigo. Em seguida, Kauan Santos mandou na área e Danilo Belão, sozinho, conseguiu mandar para fora, longe da direção do gol. Com a zaga coral bem postada, Rafael Vaz arriscou de longe, mas viu André Luiz encaixar o chute sem dificuldades.

Com o time apático, Itamar Schulle lançou Lucas Bessa, João Victor e Gabriel Cardoso. As alterações, novamente, pouco surtiram efeito. O Náutico, por sua vez, com as entradas de Igor Pereira, Fernandinho, Thalissinho e Paulo Sérgio, melhorou ainda mais e foi premiado.

Aos 33, Paulo Sérgio tentou e André Luiz defendeu. Dois minutos mais tarde, Thalissinho ficou na cara do goleiro tricolor, que fez mais uma grande intervenção. Aos 37 minutos, entretanto, não teve jeito. A dupla alvirrubra foi decisiva. Thalissinho driblou a marcação e mandou no primeiro pau para Paulo Sérgio, com um leve toque, garantir os três pontos para o time da Rosa e Silva.

Ficha do jogo

Santa Cruz 1

André Luiz; Toty, Rafael Pereira, Paulo Cesar e Juan Tavares (João Victor); Lucas Siqueira (João Pedro), Caio Mello (Lucas Bessa), João Diogo e Matheus Melo; Felipe Cardoso (Claudinei) e Pedro Bortoluzo (Gabriel Cardoso). Técnico: Itamar Schülle.

Náutico 2

Vágner; Danilo Belão, Robson Reis, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran (Igor Pereira), Marcos Júnior e Patrick Allan (Thalissinho); Júlio César (Kauan Santos), Ray Vanegas (Fernandinho) e Evandro (Paulo Sérgio). Técnico: Allan Aal.

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Fernando Antonio da Silva Junior

Gols: João Diogo, aos 21' do 1T (STA); Marcos Júnior, aos 2' do 1T, Paulo Sérgio, aos 37' do 2T (NAU)

Cartões amarelos: Matheus Melo, João Diogo, Toty (STA); Robson Reis, Rafael Vaz, Paulo Sérgio, Luiz Paulo (NAU)

Público: 16.003 torcedores

Renda: R$ 358.610,00

