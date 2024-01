Clássico das Multidões: quatro pessoas são baleadas em confusões de grupos organizados

A- A+

O primeiro clássico do ano no futebol pernambucano disputado entre Sport e Santa Cruz registrou cenas de violência generalizada antes da partida que aconteceu no último sábado (20), na Arena de Pernambuco. Ao todo, quatro pessoas foram baleadas em confusões de grupos organizados, informou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) em entrevista coletiva de imprensa realizada no fim da manhã desta segunda-feira (22).



Nesta segunda-feira (22), em entrevista realizada no Quartel do Derby, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) detalhou as ações da Corporação que culminaram em prisões de suspeitos e apreensões de artefatos na Região Metropolitana do Recife.

No meio de um confronto, na PE-15, uma viatura da polícia militar foi alvejada por um disparo de arma de fogo e atingiu o antebraço de um sargento do 17° Batalhão de Paulista. Ele foi encaminhado à UPA de Jardim Paulista e passa bem.

De acordo com a Polícia Militar, três indivíduos envolvidos na confusão também foram atingidos por disparo de armas de fogo. Ambos foram encaminhados para a UPA de Jardim Paulista.

Segundo o Coronel da Polícia Militar Ivson Almicar, nenhum disparo foi efetuado por policiais militares.

"O estado de Pernambuco não aguenta mais esse tipo de comportamento. Polícias Militar e Polícia Civil fizeram sua parte, e a gente espera que a Justiça cumpra seu papel", afirmou o Coronel.

Materiais apreendidos

A Polícia Militar informou que, entre os materiais apreendidos estavam, granadas de fabricação caseira, fogos de artifício, soqueira, entorpecentes.

Mais de 600 policiais foram deslocados para a operação do Clássico das Multidões. Ao todo, 36 pessoas foram conduzidas para as unidades da Polícia Civil de Pernambuco, cujas investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia de Repressão a Intolerância Esportiva.

Todos os presos eram maiores de idade e seis deles já possuíam registro criminal em crimes diversos, como tráfico de drogas, roubo, furto e homicídio.

O Clássico das Multidões terminou 2 a 1 para o Sport com gols de Gustavo Coutinho e Fábio Matheus para os rubro-negros. Thiaguinho marcou o gol do Santa Cruz.

