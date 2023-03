Clássico das Multidões acontecerá pela terceira vez na Arena de Pernambuco; Santa leva vantagem

A- A+

Pela terceira vez na história, o Clássico das Multidões entre Sport e Santa Cruz será realizado na Arena de Pernambuco. O confronto de sábado (18), pela Copa do Nordeste, seria disputado na Ilha do Retiro, mas foi alterado, de acordo com o Leão, para “proporcionar a possibilidade de presença de um maior quantitativo de rubro-negros”, aumentando a arrecadação. No histórico de embate entre as equipes em São Lourenço da Mata, a vantagem é do Tricolor.



Sport e Santa Cruz jogaram apenas duas vezes na Arena de Pernambuco. Ambas em 2016, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Na ocasião, os clubes negociaram a mudança com o Governo do Estado, fazendo com que os dois jogos, de ida e volta, ocorressem no local. O da ida teve, em tese, o mando do Tricolor e, o da volta, do Rubro-negro.



No jogo de ida, empate em 0x0 para um público de pouco mais de cinco mil torcedores. O Sport era comandado à época por Oswaldo Oliveira, enquanto o Santa tinha no banco de reservas Doriva. No ano, além de estarem juntos no torneio continental, os rivais também representaram Pernambuco na Série A.





Na volta, com pouco mais de seis mil pagantes, o Santa Cruz derrotou o Sport por 1x0, com gol de Bruno Moraes, avançando às oitavas de final e faturando R$ 1,2 milhão pela classificação. O Tricolor foi eliminado na fase seguinte, caindo diante do Independiente Medellín, da Colômbia.

No encontro de 2023, os clubes vivem situações distintas no Nordestão. O Sport, já classificado ao mata-mata, é líder do Grupo A, com 15 pontos. O Santa é o quinto do B, com oito, correndo risco de não avançar para as quartas de final.



