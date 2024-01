Clássico das Multidões na Arena terá esquema especial de mobilidade e contará com Expresso

A- A+

O primeiro clássico do ano pelo Campeonato Pernambucano terá um esquema especial de mobilidade do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM). A partida entre Sport x Santa Cruz acontece neste sábado (20), às 16h30, na Arena Pernambuco. Veja detalhes:

As linhas especiais 047 - Cosme e Damião/Arena e 048 - TI TIP/Arena serão ativadas a partir das 14h com tarifa do anel A (R$ 4,10).

O Grande Recife orienta que os usuários adquiram antecipadamente sua pulseira no valor da tarifa anel A e assim possam embarcar no ônibus. Passagens pagas em dinheiro ou PIX não contemplam a integração. O público pode ir ao TI Cosme e Damião utilizando o metrô e lá embarcar na linha especial.

Expresso

Além das linhas especiais, os torcedores poderão chegar à Arena de Pernambuco através da linha 058 - Expresso Arena, com saída da Praça do Derby e valor de R$ 20,00 por pessoa (garantindo a ida e a volta). Elas serão vendidas de forma antecipada. Por se tratar de um serviço especial não haverá descontos ou gratuidades na tarifa.

Atenção! As linhas 047 - Cosme e Damião/Arena e 058 - Expresso Arena são exclusivas para os torcedores do Sport. A 048 - TI TIP/Arena é destinada aos torcedores do Santa Cruz, que se forem de metrô, devem descer na Estação Rodoviária.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também anunciou um esquema especial de segurança para o Clássico das Multidões. Serão 666 policiais militares trabalhando na operação do jogo.

Confira abaixo o itinerário das linhas:

047 - Cosme e Damião/Arena (Exclusivo para torcida do Sport)

Sentido Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena Pernambuco, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena Pernambuco, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

048 - TI TIP/Arena (Exclusivo para torcida do Santa Cruz)

Sentido TI TIP e Arena:

Rodoviária do TIP, Av. Antônio Pereira, Alça de acesso à BR-408, BR-408, Viaduto sobre BR-408, Arena/PE ( Desembarque Estacionamento Branco).

Sentido Arena e TI TIP:

(Embarque Estacionamento Branco) - BR-408, Retorno BR-408 (sentido TIP), Rotatória de acesso ao TIP, Rua Ministro Mario Andreaza, Av, Prof. Antônio Pereira, TI TIP.

058 - Expresso Arena (Exclusivo para torcedores do Sport)

Sentido Praça do Derby e Arena:

Praça do Derby, Av. Agamenon Magalhães, Rua Amauri de Medeiros, Rua Dr. Joaquim Pinheiro, Rua Benfica, Av. caxangá, Av. Joaquim Ribeiro, Av. Belmínio Correia, Ramal da Copa, Arena/PE;

Sentido Arena e Praça do Derby:

Arena/PE, Ramal da Copa, Av. Belmínio Correia, Av. Joaquim Ribeiro, Av. Caxangá, Rua Benfica, Praça do Derby;

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5512/5518.

Veja também

Tênis Djokovic vence Etcheverry e vai às oitavas de final do Aberto da Austrália